Il ’masterchef’ Aquila sarà re della piadina

La Notte Rosa nell’entroterra romagnolo ha i sapori e i profumi della Piadina Romagnola Igp con un testimonial d’eccezione: il ‘masterchef’ Francesco Aquila. Il Balcone di Romagna il prossimo 7 luglio si apre alla Piadina Night fra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento, si inizia alle 19,30 in piazza della Libertà. Ricchissimo il menù degustazione che Francesco Aquila, vincitore della X edizione di Masterchef Italia, interpreterà con il cooking show di una piadina gourmet a sua firma. Con Aquila duetteranno Carla Brigliadori dell’associazione CheftoChef, appena rientrata da New York dove ha rappresentato i prodotti dell’Emilia-Romagna insieme alla delegazione Regionale, e Silvia Mariani, chef dell’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ che completeranno la degustazione con altri assaggi di piada a farcitura tradizionale e gourmet. In degustazione insieme alla Piadina Romagnola Igp ci saranno le eccellenze dell’Emilia Romagna: il Prosciutto di Parma Dop, i Salumi Piacentini Dop, la Mortadella Bologna Igp, lo Squacquerone di Romagna Dop e tante altre prelibatezze abbinate ai vini tipici della sottozona di Bertinoro, Albana e Sangiovese in testa. I prodotti, messi a disposizione dai Consorzi regionali e dal Caseificio Mambelli, saranno serviti dagli studenti dell’Istituto Artusi, coordinati dal maitre Stefano Buda, mentre i vini serviti e raccontati dai sommelier di Ais Romagna sono stati selezionati dall’associazione dei Vignaioli di Bertinoro.

Durante la serata non mancheranno musica e intrattenimento, punti selfie e tante sorprese con Francesco Aquila grande mattatore. Per favorire l’accessibilità al borgo saranno in funzione navette gratuite dai parcheggi di Badia e Allende. "Una serata che si colloca perfettamente – ha commentato la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni – in quello che è il contesto dell’ospitalità della nostra città. Siamo onorati e felici di questo evento". La manifestazione è promossa dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e l’operatività di Agenzia PrimaPagina. "Un grande evento per promuovere la piadina romagnola Igp – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio –, il prodotto simbolo della Romagna che dobbiamo sempre più valorizzare". "Quando dici piadina, dici Romagna – ha sottolineato il masterchef Aquila –. Ho subito accettato di partecipare a questo evento e sono contento di poter dare il mio contributo per valorizzare uno dei simboli della regione che mi ha adottato". L’ingresso, che comprende le degustazioni di quattro piadine farcite, una selezione di prodotti regionali e tre calici di vino, costa 20 euro quella sera, 15 euro se acquistato on line www.shopemiliaromagnavini.it.

Matteo Bondi