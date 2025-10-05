Il maxi-cantiere di via Bertini: "I lavori procedono spediti. Abbiamo contenuto i disagi"

È trascorso più di un mese dal via ai lavori che hanno comportato la chiusura al traffico di via Bertini ed è superato anche uno degli scogli più temuti: l’inizio delle scuole.

È quindi arrivato il momento di un primo bilancio: come procedono i lavori? E quanto risentono delle modifiche alla viabilità le attività commerciali e residenti? "Sono stato personalmente al cantiere più volte, l’ultima pochi giorni fa – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Petetta –. I lavori procedono bene e senza imprevisti, al punto che sappiamo che sono state impiegate delle squadre extra e che c’è l’impegno a migliorare le tempistiche".

Positiva, secondo gli amministratori, anche la risposta di chi via Bertini la vive ogni giorno: "Non abbiamo ricevuto segnalazioni particolari, né dai residenti, né dalle scuole, pur consapevoli che c’è chi è più penalizzato di altri. Siamo, comunque, sempre in contatto con tutti, sia tramite il sito dedicato sia con il nostro canale Whatsapp, dove teniamo aperta la comunicazione con i residenti". La comunicazione, per quanto riguarda il cantiere di via Bertini, è uno dei temi più cari agli amministratori: "Abbiamo parlato con tutti, uno ad uno, in modo da minimizzare l’impatto di un cantiere che sappiamo essere invasivo – precisa Petetta –. Posso dire che una campagna di comunicazione del genere a mia memoria non ha precedenti".

Il cantiere è finalizzato al potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ed è a cura di Unica Reti per conto del Comune. L’intervento è interamente finanziato dal Pnrr per un importo di circa 1 milione di euro e prevede la sostituzione dell’attuale condotta di 60 centimetri di diametro con una maxi tubazione di 150 centimetri. La tubazione sarà in vetroresina, un materiale ad alte prestazioni, in grado di garantire una portata sei volte superiore, migliorando la gestione delle acque piovane e riducendo sensibilmente il rischio di allagamenti, in particolare nel quartiere di Coriano e lungo l’asse via Solombrini-via Balzella.

La durata complessiva, al netto di intoppi imprevedibili e – come auspicato – di riduzione dei tempi previsti, sarà di sei mesi e riguarda il tratto compreso tra la rotonda di via Balzella/via Solombrini e via Pacchioni. Uno scavo che comporta l’interdizione della strada al traffico, che è ora accessibile solo agli utenti delle attività commerciali, ai pedoni e alle biciclette che possono utilizzare i marciapiedi. L’intervento di Unica Reti riguarderà le fognature ‘bianche’, ma parallelamente interverrà anche Hera per quanto riguarda le fognature ‘nere’.

"A breve – annuncia Petetta – il cantiere si sposterà e andrà a interessare anche la rotatoria di via Balzella-Solombrini-Bertini, come già previsto dal programma. La viabilità, però, non subirà variazioni significative". Nel complesso, Petetta si dice "soddisfatto": "Tutto sta andando meglio del previsto, e questo anche grazie a un grande lavoro sinergico, portato avanti di concerto con associazioni di categoria, esercizi commerciali, scuole e residenti".

I cittadini possono consultare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dei lavori sulla pagina dedicata www.acquemeteoriche.it/viabertini-forli o iscriversi al canale WhatsApp dedicato (Via Bertini – Una strada futura), inquadrando il QR Code presente sul sito ed anche nel materiale informativo distribuito nel quartiere.

Sofia Nardi