Il medagliere di ’Ibrida’. Ecco tutti i premiati

Si è conclusa domenica la decima edizione di ‘Ibrida Festival’, rassegna dedicate all’innovative arti multimediali che quest’anno ha il titolo di ‘Moltitudine’, organizzata da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo di Vertov Project presso la Fabbrica delle Candele. Nella serata finale sono stati assegnati i tre diversi primi ‘Ibrida Prize’ per tre categorie: Internazionale, Italia e AI.

La giuria era composta da Silvia Grandi, docente dell’Università di Bologna e Videoart Yearbook, Lorenzo Balbi, direttore MAMbo e presidente AMACI, e Laura Leuzzi, storica dell’arte e curatrice specializzata in media arte.

Per la categoria internazionale, l’Ibrida Prize è andato all’installazione ‘Displaced’ dell’artista libanese Nagham El-Khoury, per "un’interpretazione innovativa del genere documentaristico, sia per la capacità di trattare questi temi – ossia la guerra civile in Libano e della migrazione - dal personale all’universale, attraverso la sottile intimità del rapporto in dialogo tra madre e figlia".

Per l’intelligenza artificiale (AI), il premio è andato a Valerio Calsolaro con ‘Demenufacture’, che ha usato una "critica feroce della realtà odierna creando una tensione da pulp situation, dove un’inquietudine disturbante si estende al quotidiano di un mondo omologato e straniante".

Infine, per la categoria Italia hanno trionfato le danze, musiche e performance di Gianluca Abbate con ‘Fallen Houses’.

Inoltre, all’interno degli stessi premi, ci sono anche tre menzioni speciali, rispettivamente in ordine per ‘Dragan’ di Roberta Nevecka, ‘You can’t never talk about what you love’ di Matteo Campulla e ‘The future is now finally weird di AF’ di Silvia Dal Dosso.

"Chiudiamo questa edizione di Ibrida Festival – concludono i due organizzatori della kermesse – riaffermando il suo ruolo come spazio di incontro e riflessione, dove artisti e pubblico esplorano le molteplici possibilità dell’arte intermediale".

