"Il medico Celli voleva il mio primo quadro"

In occasione dei 50 anni di carriera artistica, sarà inaugurata oggi a Predappio, alle ore 16 presso l’oratorio Santa Rosa di via Roma 21, la mostra ‘50 anni di Grota’. La rassegna, curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Predappio e da Grotastudio, in collaborazione con l’associazione Amici di Santa Rosa, sarà visitabile nei weekend fino a domenica 7 gennaio 2024.

Franco Gianelli, in arte Grota, quando ha iniziato a dipingere?

"Il 10 giugno 1953, poco più che ragazzo, con un quadro sopra un cartone telato, che rappresenta lo scalone di Predappio Alta che porta alla Rocca medievale (20 x 30). Volevo fare un quadro in plein air. Ricordo l’ora, quasi al tramonto: le 19".

Sbocciava l’alba della sua carriera al tramonto?

"Passava di là il medico condotto del paese, Sergio Celli, che se ne intendeva d’arte. Lo voleva comprare, ma non glielo vendetti".

Perché?

"Se piace al dottore, mi dissi, vuol dire che vale qualcosa. Ce l’ho ancora".

Quando arrivò la prima mostra?

"A Rocca delle Caminate, durante la festa parrocchiale, quando il parroco don Franco Appi, anche lui di Predappio Alta, fu il mio scopritore come pittore".

In che senso?

"Fino ad allora mi firmavo Boby Randel, ovvero cane bastonato, soprannome che mi aveva appioppato un ragazzo del paese. Ma don Appi mi convinse a firmarmi Grota, soprannome di mio nonno paterno Giovanni Gianelli, che abitava in un podere di Predappio Alta, denominato La Grota".

In 50 anni, quante mostre in giro per la Romagna?

"In media una all’anno".

Oltre dieci anni fa è arrivata l’esperienza dei Grovignani. Di che si tratta?

"Una bella esperienza a sei mani, durata 5-6 anni, con Paolo Vignali di Castrocaro e Vanni Perpignani di Trivella".

La più bella soddisfazione?

"Quando durante la pandemia ho fatto delle mascherine decorate col mio stile, in memoria del vigile del fuoco di Predappio Lorenzo Facibeni morto di Covid, col ricavato andato in beneficenza. Tre di queste sono finite nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella, che mi ha mandato una commovente lettera di ringraziamento. Un’altra soddisfazione è stata la partecipazione di un mio quadro, ‘Madre terra’, selezionato nel 2015 da Vittorio Sgarbi, per l’Expo di Milano".

Pittori di riferimento che ispirano la sua pittura naif?

"Chagal, Picasso, Modigliani e Munch, poi vado matto per Caravaggio".

Perché?

"Vado in pellegrinaggio ovunque si trovino sue opere. A Napoli, per esempio, vado a contemplare le Sette opere di misericordia al Pio Monte della Misericordia, dove resto per ore in adorazione".