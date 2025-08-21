Il Meeting dell’amicizia. Forlivesi sul palco a Rimini. E nuovo tributo a Chieffo

Anche quest’anno diversi forlivesi interverranno al Meeting per l’amicizia fra i popoli, giunto alla 46ª edizione, che si svolgerà dal domani fino a mercoledì 27 agosto presso la Fiera di Rimini e avrà come titolo ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’. Nei giorni dell’evento sono previsti convegni, mostre e spettacoli con la partecipazione di artisti, scienziati, esponenti del mondo politico e di quello ecclesiale.

Tra i relatori forlivesi che interverranno agli appuntamenti in programma, domani Marco Maltoni, direttore dell’Unità cure palliative della Romagna, modererà l’incontro ‘Una strada di speranza nel cammino della memoria. La cura delle persone con decadimento cognitivo’, mentre Pier Paolo Bellini, compositore e musicologo, condurrà l’ascolto dell’Ave generosa di Ildegarda di Bingen. Sempre il 22, il poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’VIII centenario della morte di San Francesco, prenderà parte a tre diversi incontri, tra cui quelli sul Santo di Assisi e con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Sabato il sacerdote forlivese don Enzo Zannoni racconterà la sua esperienza come cappellano della Casa circondariale di Forlì nell’incontro "Una speranza nella reclusione" e Tommaso Agasisti, docente al Politecnico di Milano, modererà la tavola rotonda ‘Educazione libera, scuola autonoma’.

Domenica il rettore delle Scuole Sacro Cuore di Cesena, il forlivese Domenico Fabio Tallarico, interverrà all’incontro ‘Stregati da Adolescence’ mentre Paolo Casadei, Ceo di Zal telecomunicazioni, modererà l’appuntamento ‘La metrica del pensiero: come riconoscersi nell’era dell’AI’.

Lunedì Mattia Altini, direttore dell’azienda Usl di Modena, interverrà alla tavola rotonda ‘Salute pubblica, stili di vita e sostenibilità economica dei sistemi sanitari’ e Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia, Confcooperative e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, prenderà parte all’incontro su ‘Mattoni nuovi per lo sviluppo’.

Mercoledì, infine, il cantautore forlivese Claudio Chieffo sarà ricordato in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita nello spettacolo ‘Chieffo tribute’, con la partecipazione dei figli Martino e Benedetto. Altre info e programma aggiornato del Meeting su www.meetingrimini.org.