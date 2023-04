Il Mercato contadino ha 4 anni: festa domattina a Civitella

Il Mercato contadino ‘Voler Bene alla Terra’ di Civitella compie il quarto anno di vita e i promotori della condotta Slow Food Forlì Appennino forlivese, Campagna Amica e il Comune hanno organizzato una festa di compleanno in piazza Matteotti dedicandola a Pierluigi Frassinito, socio Slow Food scomparso 10 anni fa e che era stato tra i più convinti promotori della formula dei mercati contadini dopo le sue esperienze a Montevarchi, a Tripoli in Libano e a Bologna.

"La sua dedizione al progetto dei Mercati della Terra di Slow Food e la sua testardaggine nel non mollare mai ci ha convinti a dedicare il mercato contadino di Civitella – commentano i coordinatori della Condotta parafrasando alcuni passaggi di una intervista di Frassinito –. La creazione di questo mercato è passata per infinite riunioni, per discutere e limare i nostri disciplinari, coinvolgere i produttori in modo che si sentissero parte attiva dell’evento, mettere in discussione tante delle nostre idee, perché lavorare in rete, in questo caso, in particolare con le istituzioni pubbliche, significa anche essere disposti a parlare di tutto e ad ascoltare tutti senza perdere l’orgoglio per i propri principi è stata vinta".

L’iniziativa del Mercato contadino di Civitella partì infatti nel 2019 dopo gli eventi mensili preparatori proposti nel corso del 2017 e 2018 per verificarne le potenzialità. I promotori così si decisero a procedere alla sperimentazione di quello che è poi diventato il mercato ‘Voler Bene alla Terra’ della Val Bidente. "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – commenta il sindaco Claudio Milandri –, anche se i tre anni di Covid hanno tagliato le gambe ai produttori e ai consumatori. Ora si è ripartiti con slancio e sono sempre più convinto che idea di dar vita settimanalmente a un’area ben definita dove i produttori agricoli e gli allevatori della Val Bidente e delle zone limitrofe della collina e della montagna forlivese vendano i loro prodotti all’insegna del ‘buono, pulito, giusto e sano’ sia stata una idea vincente. I consumatori – conclude – nonostante l’inflazione sono attenti non solo ai prezzi, ma anche alla qualità di quello che si acquista e si mangia. Come amministrazione nonostante la scarsità delle risorse faremo il possibile e gli interventi con i fondi del Pnnr serviranno anche a riqualificare parte dell’area che confina con quella del mercato contadino".

Il programma domani prevede alle 10.30 un laboratorio con assaggio guidato di olio a cura della produttrice Claudia Piraccini; poi Agriaperitivo a cura dei produttori del mercato Voler Bene alla Terra offerto dalla Condotta Slow Food. La Banda comunale Normando Maurizi rallegrerà la mattinata.

Oscar Bandini