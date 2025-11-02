L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Forlì
CronacaIl mercato ortofrutticolo. Dal boom economico ad oggi: meno banchi, ma tanto lavoro
2 nov 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
Il mercato ortofrutticolo. Dal boom economico ad oggi: meno banchi, ma tanto lavoro

Nel dossier della Capitale della cultura 2028 si parla di un possibile trasferimento in periferia per lasciare il posto ad alloggi per anziani, una scuola d’infanzia e una biblioteca .

Ottobre 1960. Mentre in Italia si cominciava a respirare l’aria nuova del "miracolo economico", anche a Forlì inaugurava una delle opere simbolo della modernità cittadina: il nuovo Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di viale Vittorio Veneto. Fino ad allora, la compravendita dei prodotti agricoli si svolgeva in spazi sparsi tra piazza Cavour, il Foro Annonario e il cortile del Palazzo Orselli. Ma quelli erano gli anni dei cambiamenti. Il nuovo mercato, moderno e funzionale, nacque per dare slancio al settore agricolo locale: una struttura, per i tempi, avveniristica, dotata di celle frigorifere, uffici, sportelli bancari e persino un ristorante.

L’area era pensata per accogliere camion e mezzi a motore, ormai sostituti dei carri trainati da cavalli, e ben collegata alla vicina rete ferroviaria, segno di una città sempre più connessa. Nel solo 1961, il nuovo complesso registrò cifre da primato: 59mila quintali di verdura, 49mila di frutta e 14mila di agrumi, con oltre 700 produttori diretti e quasi 500 rivenditori.

Oggi è tutto cambiato e, forse, sta per cambiare ancora: a dirlo è nientemeno che il dossier presentato dall’amministrazione comunale per concorrere al titolo di ‘Capitale italiana della cultura 2028’: una delle voci, infatti, riguarda proprio il mercato ortofrutticolo che dovrebbe trasformarsi in "un centro di cohousing per anziani autosufficienti", con "alloggi affacciati su un cortile-giardino, servizi condivisi, una scuola dell’infanzia integrata, una piccola biblioteca-emeroteca e uno sportello di orientamento" che intrecciano "prossimità, cura e vicinato".

E gli operatori del mercato? Il sindaco non si sbilancia, e – pur escludendo il Foro Boario, di cui invece si era parlato in passato – parla genericamente di un’ "area periferica", non escludendo quella della Fiera. L’idea del dossier ne smentisce un’altra, risalente a pochi anni fa, avanzata dall’allora vicesindaco Daniele Mezzacapo, che sognava di trasformare il mercato in un grande impianto sportivo. Al netto delle tante idee (il primo cittadino ha tenuto a sottolineare che "se ne sta ancora valutando la fattibilità economica"), però, la vita del mercato per ora continua silenziosa e instancabile. Una vita ‘segreta’, sconosciuta a tanti forlivesi che, in molti casi, non hanno mai varcato i cancelli che affacciano su viale Vittorio Veneto, sormontati da un suggestivo dipinto murale firmato dall’artista forlivese Pantieri.

Come si svolge la lunga mattinata all’interno del mercato ortofrutticolo? E come è cambiato nel corso degli anni? Qui il massimo del fermento avviene quando la città dorme ancora, intorno alle 4 del mattino, quando i venditori allestiscono i loro banchi e i contadini arrivano a esporre i loro prodotti migliori. E mentre il cielo comincia a impallidire nella prima alba, ecco che arrivano i clienti. Sono i proprietari dei banchi dei mercati: alcuni arrivano dalla vicinissima piazza delle Erbe, ma altri provengono dalle colline e anche da altre città. Prima delle 8, quando in molte case suona la sveglia, ecco che qui, invece, tutto rallenta. Alcuni grossisti cominciano a chiudere i banchi, mentre altri si attardano: alle 9.30 comincia il turno dei privati che vengono a comprare cassette di frutta e verdura a prezzi convenienti. Prima di mezzogiorno è tutto finito: si smonta.

Quell’area avveniristica pensata nel 1960 ha perso da tempo la patina di novità che, a suo tempo, ne fece un vero e proprio vanto cittadino. La vernice gialla nei piloni di cemento è scrostata, molti stalli sono rimasti vuoti e in alto, all’ingresso, campeggia un grande orologio digitale con le cifre bloccate da anni, fermo a un tempo non troppo lontano in cui, però, il mondo era drasticamente diverso da quello che conosciamo oggi. Eppure, dietro quei cancelli, continua a pulsare un microcosmo resistente: mani che scelgono, pesano, contrattano, voci che si rincorrono, storie che si intrecciano prima che la città si svegli. È il cuore discreto di un mercato che, pur immerso nel presente, custodisce ancora l’anima del suo passato e, forse, proprio da lì, chiede di ripartire.

