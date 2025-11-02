Il mercato ortofrutticolo. Dal boom economico ad oggi: meno banchi, ma tanto lavoro

Ottobre 1960. Mentre in Italia si cominciava a respirare l’aria nuova del "miracolo economico", anche a Forlì inaugurava una delle opere simbolo della modernità cittadina: il nuovo Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di viale Vittorio Veneto. Fino ad allora, la compravendita dei prodotti agricoli si svolgeva in spazi sparsi tra piazza Cavour, il Foro Annonario e il cortile del Palazzo Orselli. Ma quelli erano gli anni dei cambiamenti. Il nuovo mercato, moderno e funzionale, nacque per dare slancio al settore agricolo locale: una struttura, per i tempi, avveniristica, dotata di celle frigorifere, uffici, sportelli bancari e persino un ristorante.

L’area era pensata per accogliere camion e mezzi a motore, ormai sostituti dei carri trainati da cavalli, e ben collegata alla vicina rete ferroviaria, segno di una città sempre più connessa. Nel solo 1961, il nuovo complesso registrò cifre da primato: 59mila quintali di verdura, 49mila di frutta e 14mila di agrumi, con oltre 700 produttori diretti e quasi 500 rivenditori.

Oggi è tutto cambiato e, forse, sta per cambiare ancora: a dirlo è nientemeno che il dossier presentato dall’amministrazione comunale per concorrere al titolo di ‘Capitale italiana della cultura 2028’: una delle voci, infatti, riguarda proprio il mercato ortofrutticolo che dovrebbe trasformarsi in "un centro di cohousing per anziani autosufficienti", con "alloggi affacciati su un cortile-giardino, servizi condivisi, una scuola dell’infanzia integrata, una piccola biblioteca-emeroteca e uno sportello di orientamento" che intrecciano "prossimità, cura e vicinato".

E gli operatori del mercato? Il sindaco non si sbilancia, e – pur escludendo il Foro Boario, di cui invece si era parlato in passato – parla genericamente di un’ "area periferica", non escludendo quella della Fiera. L’idea del dossier ne smentisce un’altra, risalente a pochi anni fa, avanzata dall’allora vicesindaco Daniele Mezzacapo, che sognava di trasformare il mercato in un grande impianto sportivo. Al netto delle tante idee (il primo cittadino ha tenuto a sottolineare che "se ne sta ancora valutando la fattibilità economica"), però, la vita del mercato per ora continua silenziosa e instancabile. Una vita ‘segreta’, sconosciuta a tanti forlivesi che, in molti casi, non hanno mai varcato i cancelli che affacciano su viale Vittorio Veneto, sormontati da un suggestivo dipinto murale firmato dall’artista forlivese Pantieri.

Come si svolge la lunga mattinata all’interno del mercato ortofrutticolo? E come è cambiato nel corso degli anni? Qui il massimo del fermento avviene quando la città dorme ancora, intorno alle 4 del mattino, quando i venditori allestiscono i loro banchi e i contadini arrivano a esporre i loro prodotti migliori. E mentre il cielo comincia a impallidire nella prima alba, ecco che arrivano i clienti. Sono i proprietari dei banchi dei mercati: alcuni arrivano dalla vicinissima piazza delle Erbe, ma altri provengono dalle colline e anche da altre città. Prima delle 8, quando in molte case suona la sveglia, ecco che qui, invece, tutto rallenta. Alcuni grossisti cominciano a chiudere i banchi, mentre altri si attardano: alle 9.30 comincia il turno dei privati che vengono a comprare cassette di frutta e verdura a prezzi convenienti. Prima di mezzogiorno è tutto finito: si smonta.

Quell’area avveniristica pensata nel 1960 ha perso da tempo la patina di novità che, a suo tempo, ne fece un vero e proprio vanto cittadino. La vernice gialla nei piloni di cemento è scrostata, molti stalli sono rimasti vuoti e in alto, all’ingresso, campeggia un grande orologio digitale con le cifre bloccate da anni, fermo a un tempo non troppo lontano in cui, però, il mondo era drasticamente diverso da quello che conosciamo oggi. Eppure, dietro quei cancelli, continua a pulsare un microcosmo resistente: mani che scelgono, pesano, contrattano, voci che si rincorrono, storie che si intrecciano prima che la città si svegli. È il cuore discreto di un mercato che, pur immerso nel presente, custodisce ancora l’anima del suo passato e, forse, proprio da lì, chiede di ripartire.