Il messaggio del Papa alla città: "Grazie ai volontari, li ammiro. Attenti al cambiamento climatico"

Mons. Livio Corazza ha ricevuto un messaggio da Papa Francesco nel primo anniversario dell’alluvione e lo ha letto durante l’omelia, nella messa celebrata in una cattedrale gremita: "Al caro fratello, mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro: sono spiritualmente presente alla celebrazione eucaristica in ricordo delle vittime dell’alluvione che un anno fa ha devastato questo territorio e diverse località dell’Emilia-Romagna". Il Papa definisce la messa di ieri "un così significativo evento evocativo": "Rinnovo il mio apprezzamento alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai militari, alla Protezione civile e ai cittadini che si sono adoperati per corrispondere prontamente alle necessità della popolazione".

Con commozione, pensando ai tanti che si sono prodigati in innumerevoli gesti di solidarietà, il vescovo ha continuato la lettura del testo in cui Papa Francesco sottolinea: "Penso con ammirazione ai numerosi volontari che si sono posti al servizio di quanti si trovavano in una situazione difficile e precaria. Fate tesoro di questa gara di generosità e di solidarietà, che ha lasciato un segno positivo nella memoria collettiva e nel tessuto sociale, favorendo rapporti fraterni". Il messaggio di Francesco guarda già al futuro: "Auspico che il ricordo di tale sciagura susciti la dovuta attenzione al cambiamento climatico, richiamando tutti alla corresponsabilità nella salvaguardia e nella cura del pianeta, nostra casa comune. Vi incoraggio a guardare al futuro con speranza". Il messaggio si è chiuso, tra l’emozione dei presenti, con "un pensiero di speciale affetto per i familiari di quanti hanno, purtroppo, perso la vita". Si tratta di Vittorio Tozzi, Adriana Mazzoli e Franco Prati.

"Siamo stati tutti messi alla prova negli scorsi mesi, negli anni scorsi – ha aggiunto mons. Corazza – ma abbiamo sperimentato la presenza consolante degli altri. E, negli altri, è stato Dio stesso a consolarci. Siamo stati provati ma dobbiamo dire che siamo stati aiutati. Ci siamo aiutati a vicenda. Le gesta dei singoli, degli uomini e delle donne delle istituzioni, delle migliaia di volontari, sono state la nostra consolazione. Sappiamo che ancora tanto c’è da fare, soprattutto per alcuni, ma la prima immagine che mi viene da ricordare a me e a voi è la forza della fraternità che si è manifestata fra sconosciuti, rivelando la profonda e unica relazione fraterna fra di noi".

Il vescovo, pensando a chi è ancora in difficoltà, ha detto: "Se fossero arrivati anche tutti i ristori ma noi fossimo disuniti, a che gioverebbe? È come se una coppia, dopo aver costruito e arredato la casa con tanti sacrifici, rompesse il legame. A cosa sarebbero serviti tutti gli sforzi e le fatiche? Il ristoro più importante è l’unità fra di noi". Mons. Corazza ha concluso invitando tutti a fare proprie le parole del Papa.

La liturgia è stata celebrata in Duomo e non in piazza all’aperto, come era stato previsto, a causa di alcune polemiche, visto anche il clima pre-elettorale, ed è stata trasmessa in diretta su TeleRomagna con un’anteprima condotta dal giornalista Pier Giorgio Valbonetti con ospiti e testimonianze. Si è aperta con alcuni giovani che hanno portato all’altare i simboli dell’alluvione (stivali e pala), una copia del dipinto ‘Madonna del Fango’ del pittore forlivese Franco Vignazia, e una grande foto che raffigura un volontario infangato.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, i parenti delle vittime, ed era presente il presidente della Moschea di via Masetti, Mohamed Ballouk. È stata animata dal coro e concelebrata da numerosi sacerdoti tra cui i parroci dei Romiti, della Cava, di Schiavonia e di San Benedetto, le zone più colpite della città. La preghiera dei fedeli è stata letta da Valeria Frasca, 17enne dell’Azione Cattolica, recentemente premiata come ‘Alfiere della Repubblica’ (premio dedicato ai giovani) dal presidente Sergio Mattarella, in virtù della sua opera di volontariato durante l’emergenza.