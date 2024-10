Il messaggio del vescovo alla città: "Non abbandoniamo il centro"

Il vescovo di Forlì-Bertinoro ha rivolto ieri il suo tradizionale messaggio alla città in occasione della festa di San Mercuriale. Nel giorno della ricorrenza del primo vescovo di Forlì, nell’abbazia di piazza Saffi, mons. Livio Corazza ha celebrato la messa solenne e, davanti ai fedeli e alle autorità cittadine, ha letto il messaggio, che al termine è stato diffuso. Nel testo viene rievocata l’origine armena di San Mercuriale e ricordato il pellegrinaggio diocesano fatto lo scorso giugno nella terra che ha dato i natali al santo, dove è stata promessa un’iniziativa di solidarietà verso le famiglie più povere.

"Colgo l’occasione – ha affermato mons. Corazza – per mettere in evidenza una bella realtà: lo sguardo e l’agire concreto dei forlivesi non si ferma ai confini nazionali. Anche come comunità cristiana condividiamo le scelte di sostenere tante popolazioni che lottano per la libertà, la giustizia, la pace, la stessa vita, in tanti luoghi del mondo, esprimendo uno spirito di fraternità universale che fa onore alla solidarietà dei forlivesi. Ricordo alcuni dei luoghi verso i quali, con continuità e concretezza, si esprime il valore di quella solidarietà: Libano, Madagascar, Wajir in Kenya e le martoriate Ucraina e Terra Santa".

Rivolgendo poi lo sguardo alla realtà cittadina, il vescovo ha messo in evidenza alcune emergenze, prima fra tutte quella educativa. "Non ci sono a Forlì – ha sottolineato – fenomeni eclatanti di bande giovanili, come leggiamo in altre città". Ha tuttavia esortato alla prevenzione per evitare che crescano e si estendano anche da noi: "Sono, ad esempio, da incentivare e diffondere le iniziative di sostegno scolastico nel doposcuola, di animazione e aggregazione giovanili. Sarebbe necessario un confronto fra tutti, per coordinarci e promuovere luoghi educativi e di integrazione. Uniamoci e sosteniamo con forza ciò che si fa per i nostri ragazzi e giovani".

Il vescovo ha poi auspicato una sempre maggiore integrazione nella nostra realtà, dove vivono persone provenienti dall’estero e di varie religioni. "Le tante nazionalità presenti – ha spiegato – possono diventare una ricchezza o trasformarsi in una pericolosa miscela esplosiva e ciò dipende da noi. È sempre più urgente accogliere i ragazzi provenienti da altre nazioni riconoscendoli come italiani, per costruire con loro una Forlì coesa e unita. Vivono già da cittadini, riconosciamolo. Non è un regalo, è una responsabilità".

Con uno sguardo, inoltre, al centro storico cittadino, il vescovo ha ricordato che "tanti sono gli edifici chiusi, tra cui chiese e strutture ecclesiali. In ogni caso, emerge il problema casa per gli immigrati e per gli studenti, reso maggiormente evidente da un patrimonio edilizio vetusto e, spesso, in cattivo stato conservativo, a cui hanno accesso le categorie sociali economicamente più fragili come migranti e studenti. Mentre ci rallegriamo per il recupero del convento della Ripa, ci chiediamo che cosa sarà di tanti altri edifici ancora in buono stato. Mancano luoghi di ritrovo per i ragazzi, non c’è più l’oratorio San Luigi. Che fare?".

Fra i vari temi affrontati, anche alla luce delle tristi notizie di cronaca quotidianamente diffuse dai media, vi è stato pure quello sul valore della vita, da proteggere dal suo inizio alla fine. "Se siamo contro la guerra – ha aggiunto – contro le stragi da incidenti stradali, da morti sul lavoro, se non siamo impassibili di fronte ai tanti morti sulle diverse vie degli immigrati, non possiamo dimenticare le tante morti dei bambini non ancora venuti alla luce del sole. La vita è da proteggere, custodire, amare in ogni momento".

Infine sull’alluvione, il dramma che ha segnato profondamente la comunità e che continua ancora a fare paura, ha detto: "Sono urgenti opere che mettano in sicurezza il territorio. Le ferite del 16 maggio di un anno fa non sono state chiuse. Anzi, si riaprono ogni volta che piove. Ora serve coraggio per agire di conseguenza e anche tanta unità di intenti. Auspico una maggiore volontà per trovare un accordo il più ampio possibile". Mons. Corazza ha quindi rivolto l’appello "a una maggiore unità da parte di tutti, almeno dopo le elezioni. Certe volte i conflitti sono solo per partito preso e le conseguenze sono a danno di tutti. I conflitti non fanno bene a nessuno".

E ha concluso con un ultimo pensiero al primo vescovo di Forlì e al prossimo Giubileo 2025 indetto da Papa Francesco, ricordando che "ci sono tanti cammini sul nostro territorio, occorre non dimenticarsi proprio del pellegrinaggio a San Mercuriale. Per essere anche noi pellegrini di speranza e per vincere le minacce del nostro tempo. Ci riusciremo solo se cammineremo insieme".