Il messaggio del vescovo: “La violenza tra ragazzi è come una metastasi. Non perdiamo tempo”

Forlì, 27 ottobre 2025 - Tanti i forlivesi che domenica sera si sono recati nella Basilica di piazza Saffi per commemorare San Mercuriale nel giorno della sua ricorrenza. Come sempre accade nella festa del primo vescovo di Forlì, anche quest’anno il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha rivolto il suo tradizionale messaggio alla città. Ha celebrato la messa solenne e davanti ai fedeli e alle autorità cittadine ha letto il messaggio che poi, al termine della cerimonia, è stato diffuso ai presenti.

Tra le prime questioni messe in evidenza da mons. Corazza nel suo messaggio c’è quella degli atti di violenza in città (poche settimane fa tre ragazzi si sono accoltellati fuori da una scuola del centro), specialmente da parte di gruppi di minori italiani e stranieri. “È un tema – ha sottolineato – che viene molto spesso nascosto o sottovalutato, per non dare argomenti agli xenofobi di casa nostra. Ma il problema c’è, se ha fatto sentenziare a un onesto e intelligente servitore dello Stato, che commentava l’aumento delle violenze in città: “È una metastasi!”. Metastasi è una definizione molto forte, ci sprona a non perdere tempo, a unire le forze per agire tutti insieme, e a non perderci in polemiche sterili. Posso testimoniare che le risorse sono ben attive e presenti, certamente possiamo ancora farcela”. Corazza si riferisce al “mondo della scuola, sia pubblica che privata, all’associazionismo giovanile, alle associazioni di volontariato e alla cooperazione”.

Il vescovo ha stigmatizzato anche lo spopolamento del centro di Forlì, delle aree interne e il problema casa, definito “grave e urgente”. A tal proposito ha evidenziato che “assistiamo ad un paradosso: ci sono tante case sfitte, ma le famiglie con genitori che lavorano non trovano casa. Dovremmo qualificare e adeguare urgentemente le abitazioni, i locali del centro storico e le case delle nostre valli”.

Con riferimento, poi, alla candidatura di Forlì-Cesena a Capitale italiana della cultura 2028, mons. Corazza ha parlato di “un’occasione preziosa non solo sul piano civile, ma anche per la Chiesa locale, che è chiamata a interrogarsi su cosa significhi oggi fare cultura nei nostri territori. Sono convinto che la comunità ecclesiale possa offrire un contributo originale e significativo, capace di coniugare fede e crescita sociale. La collaborazione tra le due città, in questo senso, può diventare un laboratorio di comunione e di progettualità condivisa, utile anche per altre forme di collaborazione pastorale e territoriale”.

Non poteva poi mancare l’appello per la pace, un richiamo contenuto anche nel titolo del nuovo anno pastorale che sarà inaugurato stasera alle 20.45 in Cattedrale. “È urgente riscoprire la città come luogo di cura delle relazioni, come vicinanza e attenzione reciproca. La pace nasce da gesti concreti di riconciliazione, di ascolto e di responsabilità condivisa. Custodirla significa ricucire le relazioni, ascoltare prima di giudicare, cercare ciò che unisce più di ciò che divide”.

Mons. Livio, infine, ha ricordato anche che a Forlì cresce la povertà, pure tra chi lavora. Si tratta di un’indigenza spesso nascosta, che coinvolge anziani soli, famiglie fragili, giovani disorientati e migranti. La comunità, ha rimarcato Corazza, è chiamata a riconoscerla e a trasformarla in occasione di fraternità e speranza. Un pensiero, infine, lo ha rivolto all’Università di Forlì, che porta innovazione e giovani impegnati nel bene comune: “Investire nel dialogo con questi mondi, universitario, culturale e giovanile, potrebbe diventare un segno concreto di una Chiesa che non si limita a osservare, ma che partecipa attivamente alla costruzione del bene comune e alla promozione della cultura come spazio di incontro e di speranza”.