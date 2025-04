Il messaggio del vescovo Livio: "Non vinceranno le tenebre"

Il vescovo Livio Corazza ha celebrato la veglia di Pasqua in Cattedrale: "La bellezza di questa celebrazione fa domandare che senso ha per noi, oggi, la resurrezione di Gesù in questo tempo in cui sembrano prevalere le tenebre. La luce del Risorto riaccende la nostra fede nel Dio della vita e dell’amore, per poterlo raccontare a nostra volta, come le donne giunte al sepolcro, alle persone che sono a noi più vicine. E quest’annuncio avviene, come altri nella Bibbia, nella notte, quando le tenebre sembrano prevalere. Teniamo accesa la luce pasquale che Cristo risorto ha acceso nel nostro cuore". Infatti la liturgia prevede che, all’inizio del rito della sera del sabato, la chiesa sia buia. Il vescovo ha poi ricordato il dramma delle guerre, tema al quale è stata dedicata la Via Crucis. "Come allora anche oggi – ha aggiunto il vescovo – Cristo è risorto e vivo per me quando avviene veramente l’incontro con Lui. Siamo chiamati a essere pellegrini di speranza, in questo Giubileo 2025. Si può sperare ancora? Sì". E al termine ha aggiunto: "Tenete accesa la vostra candela per illuminare il mondo. E se rimaniamo uniti faremo anche più luce. Ne abbiamo bisogno". Al centro dell’altare era stato posto il crocifisso con gli occhi aperti, risalente al XII secolo e recentemente restaurato.