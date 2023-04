Il messaggio di Annalena Ricordi e testimonianze

Domani alle 9.30 il seminario diocesano, in via Lunga 47, ospita un convegno missionario in preparazione al 20° anniversario della morte di Annalena Tonelli che ricorrerà il 5 ottobre. All’incontro, organizzato dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e dall’Ufficio missionario diocesano, interverranno mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro e delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per la Cooperazione missionaria tra le Chiese; Roberto Gimelli, già presidente del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e amico di gioventù di Annalena e, online, padre Luca Vitali, della comunità di Villaregia, missionario in Brasile e studioso della spiritualità di Annalena.

"Il convegno – afferma Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario – si inserisce in questo tempo di cammino sinodale e nel programma annuale dei centri missionari dell’Emilia-Romagna che parteciperanno con i loro rappresentanti, ma è aperto a tutte le realtà ecclesiali e civili interessate. Come promotori auspichiamo che aiuti a conoscere più in profondità il messaggio spirituale e cristiano di Annalena". Bandi precisa che "dopo la presentazione della biografia di Annalena, narrata dal nipote Andrea Saletti, Gimelli racconterà come le esperienze giovanili della Tonelli, la Fuci, il servizio al Casermone e ad altre realtà caritative, i preti forlivesi che frequentava, i maestri di spiritualità e di carità abbiano influito sulla sua passione per i poveri e per Dio". Padre Vitali proporrà una riflessione su ’La testimonianza di Annalena: una provocazione per una Chiesa in uscita’ e sarà presente anche Teresa Zullo, missionaria della Comunità di Villaregia in Etiopia. "Le conclusioni e il rilancio

di alcuni temi da parte di mons. Corazza – aggiunge Bandi

– costituiranno la base per il futuro impegno dei Centri missionari regionali e delle realtà ecclesiali della nostra Diocesi".

Il convegno è la prima di una serie di iniziative proposte da Diocesi, Comune, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Centro per la pace, Compagnia Quelli della Via per l’anniversario dell’uccisione della missionaria, avvenuta a Borama, nel Somaliland, il 5 ottobre 2003. È già iniziata la lettura continuata delle sue lettere, proposta la domenica sera sul canale YouTube del sito Annalenatonelli.it. Le iniziative culmineranno giovedì 5 ottobre con una veglia alla quale è stato invitato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e con un convegno cittadino in programma a novembre.

Alessandro Rondoni