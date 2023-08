Il messaggio di Benedetta Obiettivi da perseguire pellegrinaggio e gratitudine

Con la messa che il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, ha presieduto nella Badia di Dovadola si sono concluse le celebrazioni per l’87° anniversario della nascita della Beata Benedetta Bianchi Porro. "Sono felice - ha sottolineato il vescovo nell’omelia, appena rientrato dalla Giornata mondiale della gioventù - che questo appuntamento annuale avvenga dopo la Gmg di Lisbona alla quale ho partecipato insieme a quasi quattrocento giovani di Forlì. Sono contento perché in molte testimonianze di questi giorni si è riconosciuto il messaggio di Benedetta come una eco della sua vita". Alla messa, martedì 8 agosto, erano presenti anche il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, la sorella di Benedetta, Manuela Bianchi Porro, e amici della Fondazione e dell’Associazione intitolata alla Beata. Monsignor Corazza, inoltre, dopo aver sottolineato due parole, ’pellegrinaggio’ e ’obrigado’ (grazie in portoghese), che riassumono l’esperienza della Gmg e di Benedetta, ha aggiunto: "Se sentiamo di dire grazie per il dono di Benedetta, dobbiamo sentire anche il bisogno di condividerlo. Cari amici di Dovadola, lei è un grande dono che voi custodite nel vostro paese. La pandemia è finita, anche ufficialmente, e non abbiamo più scuse: dobbiamo conoscere di più e far conoscere Beata Benedetta. Verranno dei pellegrini, abbiamo la grande responsabilità di far incontrare la sua esperienza di vita perché può essere motivo di gioia e fiducia per tanti, giovani e non solo, che l’hanno persa. Un invito a non a non arrendersi di fronte alle difficoltà, a riconoscere che Gesù è sale e luce della mia vita, della nostra e della loro vita. E che a tutti dona gioia e amore, luce e forza. Attingiamo a Lui, come Benedetta, e riusciremo a cambiare il mondo". Ricordando poi l’esperienza vissuta in Portogallo dall’1 al 6 agosto insieme ai tanti giovani della diocesi che ha accompagnato alla Gmg, il vescovo ha detto: "Erano oltre un milione e mezzo sabato sera i giovani nel parco del Tago, che ha preso il nome di ’Campo della Grazia’. I momenti più significativi sono stati i quindici minuti di assoluto silenzio durante l’adorazione eucaristica. Un silenzio pieno di significati, di intimità con il Signore. Un silenzio da cui partire per accendere la vera luce che illumina il mondo e ricevere il sale che dà sapore alla vita. Come lo è stato per Benedetta".

Gli appuntamenti per celebrare l’anniversario della nascita della Beata erano iniziati il 5 agosto con lo spettacolo ’Sentirsi Benedetta’, seguito dalla messa celebrata il 6 dal parroco di Dovadola, don Giovanni Amati, e dalla recita del rosario sulla tomba di Benedetta il 7 con la partecipazione anche dell’Unitalsi di Forlì. Mercoledì 9, inoltre, i sacerdoti della diocesi si sono incontrati per celebrare la festa del loro patrono, il Santo Curato d’Ars, e al termine della messa, presieduta dal vescovo a Castrocaro, hanno fatto tappa alla Badia di Dovadola per pregare insieme sulla tomba della Beata. In fondo alla Badia, inoltre, come ogni anno erano in distribuzione i libri sulla Beata e l’Annuncio, il periodo a lei dedicato, con rendiconti di iniziative, testimonianze e notizie provenienti da Dovadola, Sirmione ma anche da altre parti d’Italia e del mondo.

Alessandro Rondoni