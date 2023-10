Il messaggio di papa Francesco: "Coraggio, vi rialzerete presto"

Al termine dell’udienza generale del Papa di mercoledì 18 ottobre in piazza San Pietro, il vescovo di Faenza-Modigliana Mario Toso ha avuto un breve colloquio con papa Francesco. Il presule gli ha illustrato anche la grave situazione del post alluvione e frane, a cinque mesi dai fatti di metà maggio, e del terremoto ad un mese esatto dal sisma del 18 settembre, quando la terra tremò alle 5.10 del mattino, con una scossa di magnitudo 4.9 che ebbe come epicentro Marradi, in provincia di Firenze, ma nel versante romagnolo e diocesi di Faenza-Modigliana.

Racconta il vescovo Toso: "Il Pontefice è stato almeno informato della difficile situazione da me illustrata e di cui i grandi mass media tacciono. Nei pochi minuti disponibili, ho fatto presente al Santo Padre che sono diverse le diocesi coinvolte dall’ultima emergenza del terremoto, fra cui in Romagna quella di Faenza-Modigliana e Forlì-Bertinoro, con centinaia di case inagibili, tante persone sfollate e perfino molte chiese chiuse". E il Papa che cosa ha detto? "Coraggio, coraggio e cercate di rialzarvi presto, rimanendo aggrappati a Cristo e sua Madre". Conclude il vescovo: "Ci siamo salutati con parole di affetto per la cara Romagna e i suoi carissimi abitanti".

Il vescovo di Faenza-Modigliana si trovava a Roma in pellegrinaggio alla testa di un gruppo di 560 ragazzi cresimati, con i loro parroci, fra cui diversi provenienti anche dalle parrocchie terremotate delle valli del Tramazzo-Marzeno e del Lamone-Acerreta, come Modigliana, Tredozio, Lutirano e Marradi, le zone più colpite. In questi paesi le chiese sono quasi tutte chiuse al culto, perché dichiarate inagibili dai vigili del fuoco e dai tecnici della Protezione civile. Aggiunge il vescovo Toso: "Se per l’alluvione si è mossa una grande campagna di solidarietà a livello nazionale e non solo, per il terremoto va sollecitata una grande campagna di solidarietà sia istituzionale, attraverso le Regioni e le tv, sia popolare. Perché il rischio vero da denunciare e da prevenire è una forte ondata di spopolamento, cosa che è già in corso con le frane in collina, se le istituzioni pubbliche e lo Stato non interverranno subito". Conclude il vescovo: "Io stesso durante questo mese di continue scosse dello sciame sismico ho vissuto con la popolazione l’esperienza del terremoto. A Tredozio ho celebrato la cresima all’aperto sotto un tendone. La stessa cosa è avvenuta a Marradi, quando durante l’amministrazione della cresima abbiamo avvertito più volte delle scosse abbastanza preoccupanti".