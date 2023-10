Il messaggio di San Mercuriale. Corazza: "Risposte concrete alle paure degli alluvionati"

Tradizionale messaggio alla città da parte del vescovo, mons. Livio Corazza, in occasione della festa di San Mercuriale. Ieri, nell’abbazia in piazza Saffi, nella ricorrenza del primo vescovo di Forlì e nella festa che si è svolta con varie iniziative, mons. Corazza ha celebrato la messa solenne e tenuto il suo discorso davanti ai fedeli e alle autorità cittadine. Manifestando subito solidarietà con il popolo armeno, da cui proveniva San Mercuriale, ha detto: "Non ci è dato sapere il motivo per cui San Mercuriale sia giunto fino a noi, ma certamente è dovuto emigrare come tanti suoi connazionali e forse questo lo ha temprato nell’affrontare le sfide del suo tempo. Impariamo a non arrenderci di fronte alle difficoltà e a metterci anche noi al servizio di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo". Sottolineando che dobbiamo "fare di più, soprattutto per integrare le nuove generazioni di immigrati"

Nel messaggio, mons. Corazza ha ricordato le guerre in corso rivolgendo l’appello ad essere "solidali nel bene da promuovere e nel male da contrastare. Ci auguriamo che la saggezza prevalga sull’odio e sulla furia devastatrice". Ha ricordato che "veniamo da anni difficili. I riflessi della guerra, più ancora della pandemia, hanno compromesso gravemente anche il nostro stile di vita, seminando angoscia per il futuro, crisi energetiche, gravi conseguenze economiche e sociali. Ora, ai primi di ottobre, è riesploso il conflitto nella Terra Santa, di una gravità e una disumanità incredibile. La solidarietà con le vittime deve essere totale".

Sottolineando, poi, alcune luci e ombre della nostra realtà forlivese, ha citato "la ricerca di una casa per le nuove famiglie, con l’urgenza del recupero degli edifici del centro storico" e "il gelo demografico che coinvolge anche le famiglie di Forlì". Il vescovo ha esortato ad avere grande attenzione agli alluvionati: "Vanno date risposte concrete e rapidamente al dramma dei danni subiti, ma anche alle paure per il futuro. Ogni volta che piove, tanti hanno paura! Ringraziamo le istituzioni che si sono impegnate, ma c’è ancora tanto da fare".

Corazza ha rievocato le belle testimonianze di molti ragazzi e ragazze "che hanno spalato fango durante l’alluvione senza che nessuno li chiamasse" e tra questi anche "una decina di giovani musulmani che, di loro iniziativa, guidati dal presidente degli Islamici forlivesi, sono venuti a spalare fango davanti al seminario". Si è soffermato a lungo sui giovani, passando dal disagio diffuso nel mondo giovanile, con tanti che non vanno né a scuola né al lavoro e che vivono situazioni di isolamento e di dipendenza da smartphone, alla testimonianza dei trecento forlivesi che in estate hanno partecipato alla Gmg a Lisbona.

Nel testo, che è stato letto e diffuso anche ai rappresentanti della città, si ricorda pure "l’albero dei tutti", giunto nei giorni scorsi a Forlì, che raffigura le vittime delle guerre di mafia tra cui il giudice Giovanni Falcone. "Cari forlivesi, noi abbiamo la fortuna di vivere in una città dove le istituzioni e una cultura diffusa della solidarietà fanno da antidoto. Ci sono risorse umane, culturali e sociali che ci aiutano a custodire e a incrementare la cultura della vita e della coesione sociale, a difendere il bene comune. La comunità cristiana favorisce il diffondersi di questi frutti, la missione di un cristiano è quella di ricordare che siamo tutti fratelli e sorelle con una particolare attenzione ai più piccoli, deboli e svantaggiati".

Il discorso si è chiuso con un appello all’unità: "Dobbiamo imparare a camminare insieme. Senza correre o senza stare fermi. Sì, è vero, ci vuole coraggio a camminare insieme. San Mercuriale, e con lui San Ruffillo, San Pellegrino, Beata Benedetta, Beata Clelia, Annalena, don Pippo e tanti altri forlivesi, ci ha insegnato a non lasciarci abbattere dalle difficoltà e ha lottato per costruire relazioni significative per il bene di tutti".