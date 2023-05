Il metanodotto in arrivo "Incontri azienda cittadini"

L’azienda Snam Rete Gas, che realizzerà il metanodotto ’Sestino-Minerbio’, che passerà nel territorio di Pievequinta, Caserma e Casemurate, "ha già preso contatti e fatto incontri con le associazioni di categoria locali, per una disamina dell’entità e la tipologia degli indennizzi per danni e disagi causati dal passaggio delle servitù". È un passaggio della risposta degli assessori comunali Giuseppe Petetta (lavori pubblici) e Marco Catalano (Affari legali e Pnrr) alla questione sollevata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali Eros Brunelli e Franco Bagnara del Movimento Cinquestelle.

Il caso nasce dalle lettere che le aziende agricole della zona interessata stanno ricevendo in questi giorni: i proprietari vengono convocati dall’azienda Snam Rete Gas per informazioni e raggiungere un accordo bonario, in alternativa all’esproprio per pubblica utilità. La notizia ha creato alcuni timori nei quartieri coinvolti, relativi all’impatto della grande infrastruttura.

In base a quanto risulta alla stessa amministrazione comunale, il metanodotto percorrerà due regioni (Emilia-Romagna e Toscana), cinque province (Arezzo, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna) e 25 comuni e "oggi risulta essere di vitale importanza per l’autonomia energetica europea, dato il periodo storico in cui stiamo vivendo", sottolineano gli assessori Petetta e Catalano, che fanno il punto anche sull’iter, che "si è concluso con decreto del Ministero dello Sviluppo economico il 12 maggio 2015. Il progetto definitivo, divenuto poi esecutivo e corredato delle necessarie autorizzazioni di impatto ambientale, è stato successivamente trasmesso a tutti gli enti interessati da Snam Rete Gas, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e condiviso nel 2015 con il consiglio comunale di Forlì, che si è espresso a favore in ragione della valenza strategica dell’opera".

I consiglieri Cinquestelle si erano rivolti sia all’amministrazione comunale chiedendone l’intervento, sia ai proprietari di Pievequinta, Caserma e Casemurate che hanno ricevuto le convocazioni dall’azienda del metanodotto; a questi ultimi suggeriscono di non presentarsi ciascuno per conto proprio agli incontri, ma di fare fronte comune ed eventualmente chiedere assistenza legale. Resta ancora da sapere quale impatto sul territorio provocheranno i lavori e per quanto tempo dureranno.