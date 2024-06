Il meteo rovina la ’Notte di lavanda’. Confermata la Camminata Avis

Il meteo rivoluziona parzialmente il calendario settimanale degli eventi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. E’ stata rinviata a domenica 30 giugno alle 18.30 la ‘Notte di lavanda nella serata di San Giovanni’, organizzata al Casale bio e inizialmente prevista per la giornata di lunedì scorso (335.5888333).

Procrastinata invece di un mese, a martedì 30 luglio, la passeggiata notturna a Monte Poggiolo con visita guidata alla chiesa di Santa Maria in Ciola, in programma ieri. Per info e prenotazioni: 0543.769631, whatsapp 350.5193970; info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Confermati i tre appuntamenti di stasera. Alle 19.45 davanti all’ingresso principale delle Terme è previsto il ritrovo dei partecipanti alla camminata notturna al santuario di Monte Paolo organizzata dalla sezione locale dell’Avis. La partenza un quarto d’ora più tardi: l’itinerario, 16 km tra strada asfaltata e sterrato, prevede il passaggio alla rocca di Castrocaro, quindi a Bagnolo, Casa Pozzo, Monte Valbelle e Spiandarolo prima dell’arrivo a Monte Paolo, dove è previsto un ristoro organizzato in collaborazione con Enrico del Conad Terme. Chi lo desidera, può ‘accorciare’ il percorso unendosi al gruppo a Bagnolo alle 20.45. All’arrivo don Urbano Tedaldi, parroco di Castrocaro, impartirà una benedizione di gruppo. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e portare acqua e una torcia. Info: 335.6096269.

Alle 21 in piazza Machiavelli andrà in scena il primo dei tre spettacoli della rassegna dialettale ‘Dò risêdi in cumpagnì’: gli attori della Cumpagnì dla Zercia interpreteranno ‘Ines, Ada, Ida e é sú fradêl’. L’ingresso è gratuito. Alle 19.30 il Castello del capitano delle artiglierie di Terra del Sole ospiterà l’appuntamento estivo quindicinale ‘Splendido’, stasera nella versione ‘La notte in bianco’: chi si presenterà vestito di bianco riceverà uno shottino in omaggio. Animazione del Gaddo e dj set di Pyton. Info: https://bit.ly/splendidoalcastello.