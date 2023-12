Il Miglio Bianco sotto i riflettori. Arte e intelligenza artificiale, ecco l’innovativa installazione

A Forlì l’arte incontra l’intelligenza artificiale. È stata inaugurata ieri sera, ai giardini Orselli, la struttura di ‘Architettura interattiva – visioni dal Miglio bianco’. Si tratta di una installazione artistica creata per promuovere il lungo viale che congiunge la stazione ferroviaria a piazzale della Vittoria e che riunisce i quattro stili dell’inizio del Novecento: Razionalismo, Liberty, Neoclassicismo ed Ecclettismo. Il percorso monumentale è chiamato ‘Miglio bianco’ perché è lungo circa un miglio ed è prevalentemente caratterizzato dai toni del bianco dei paramenti e degli intonaci.

Per fruire di questa esperienza interattiva basta porsi al centro di un grande schermo per circa un minuto e lasciarsi fotografare da due fotocamere, una frontale e un posteriore; l’immagine verrà elaborata dall’intelligenza artificiale per creare una vera opera d’arte digitale, sempre diversa, ispirata proprio al patrimonio artistico del Miglio Bianco che potrà anche essere scaricata attraverso un QR-code. "E’ un’opera – sottolinea Valerio Melandri, assessore alla cultura – che unisce le tecnologie di ultima generazione e il patrimonio architettonico forlivese. L’installazione rientra all’interno di un’operazione culturale per la valorizzazione del Miglio Bianco che è stato attenzionato dall’Unesco, con la precisa finalità di renderla popolare, cioè fruibile da tutti". Questa esperienza interattiva e all’avanguardia, che resterà disponibile fino al 20 gennaio, è stata creata dall’Igor Imhoff, che ha addestrato personalmente la macchina attraverso lo studio e la ricerca di grandi quantità di materiale fotografico: "Ho educato l’intelligenza artificiale– spiega l’artista – attraverso la scrittura di lunghi testi descrittivi delle forme, colori e paesaggi ispirandomi alle avanguardie architettoniche, alla metafisica e a De Chirico".

Quindi, l’installazione non è solo un freddo robot calcolatore ma all’interno c’è in realtà il cuore e la passione dell’artista. "La scelta – spiega Davide Mastrangelo, curatore della Vertov Project – per un progetto di questa portata non poteva che ricadere su un artista multidisciplinare come Igor Imhoff che da sempre utilizza le nuove tecnologie nei suoi video e strutture interattive. Insieme abbiamo trovato la strada per raccontare il Miglio Bianco come una città ideale".

Al fianco dell’Amministrazione comunale in questo importante progetto di promozione del territorio c’è l’agenzia di comunicazione Publione che ha curato tutto il materiale pubblicitario e il sito internet attivo da ieri (www.migliobianco.it) dove poter trovare informazioni e curiosità sugli edifici storici. L’interesse dell’Unesco fa ben sperare che Forlì possa aprirsi a una vocazione turistica e accogliere visitatori da tutta Italia. "Questa è un’istallazione unica – chiosa l’assessore Melandri – che vogliamo portare alla ribalta nazionale".