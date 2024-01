Il miglior barista. Classifica, risale Oana. New entry al 7° posto: è Salvatore Arnone

L’iniziativa del ‘miglior barista’, promossa dal nostro quotidiano insieme agli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè, è ormai nel vivo e la sua classifica continua ad aggiornarsi giorno dopo giorno. E sono già oltre 8.500 i tagliandi ricevuti.

Come sempre, diamo qualche riferimento senza troppi dettagli (la storia insegna che è tutto apertissimo fino alla fine): al primo posto si conferma Serena Mariotto del bar pasticceria Amadori di viale dell’Appennino a San Martino in Strada; alle sue spalle Patrizia Scavone del Caffè Senza Tempo di Meldola; terza, risale Oana Vornicu, barista del Caffè Centrale della Cava. Seconda e terza posizione sono separati, al momento, da una manciata di voti.

Ai piedi del podio Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro, seguita da Linda Maltoni del bar Roby e Roy di viale Bologna a Villanova. Sesta Lucia Di Maio, volto noto dietro il bancone della Loggia, in corso della Repubblica.

New entry di questa edizione, entrato direttamente in settima posizione, è Salvatore Arnone: da 4 anni lavora nella sede di viale Risorgimento del Forno Cecchini. Da diversi anni i lettori del Carlino lo sostengono nella nostra iniziativa, sempre con buoni piazzamenti, e questo è per lui l’importante: "Sono contento che i miei clienti continuino a portare i tagliandi. Quest’anno io non ho voluto neanche dirglielo, è stata un’iniziativa popolare – commenta orgoglioso Salvatore –. È di sicuro opera della signora Carmen, una cliente fidata che tutte le mattine si incontra con le sue amiche da noi davanti a cappuccino e brioche". Il legame tra Salvatore Arnone e Forlì non è di sangue ma certamente di cuore. Nato in Sicilia quasi 49 anni fa, Arnone è in città da 35 anni e si sente ormai più forlivese che siciliano, cosa confermata anche dal suo accento. "Lavorando sempre a contatto con la gente, a Forlì conosco tutti, è come se fossi nato qui". Prima del Forno Cecchini, Salvatore è stato al Big Bar: "E anche lì mi votavano per l’iniziativa. Riesco a creare una bella empatia con la clientela, ci vogliamo bene reciprocamente".

Ma dopo tutte queste partecipazioni, Salvatore Arnone non crede che ci sia un grande segreto per essere il miglior barista. Bastano poche cose semplici: "Un barista deve essere paziente e sincero, per fidelizzare il cliente c’è bisogno di questo – spiega –. E ci vuole tanto rispetto: a prescindere da come siano vestiti o come appaiano, i clienti sono tutti uguali".

Martina Mastellone