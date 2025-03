Il miglior barista: "Fondamentale capire i desideri di ogni cliente"

Lunedì scorso si è conclusa l’edizione 2024/25 dell’annuale iniziativa del Carlino per eleggere il miglior barista del comprensorio forlivese, che, come ogni anno, ha registrato una partecipazione entusiasta non solo dei professionisti dei bar e di tutta la zona, ma anche dei loro clienti, che hanno totalizzato più di 15mila coupon inviati in redazione a sostegno del loro barista del cuore. Ma le sorprese hanno animato la stesura della classifica fino all’ultimo minuto: nella mattina di lunedì, le ultime ore utili per votare, sono arrivate ben tre new entry non solo di quest’anno, ma anche di tutte le edizioni precedenti del gioco, che insieme hanno totalizzato più di 600 coupon inviati.

A subentrare subito decima, con 304 coupon con il suo nome, è stata Manuela Solombrino, che detiene il record di barista più giovane nella classifica, grazie ai suoi appena 17 anni d’età. Manuela lavora da un anno al Caffè Civico 32, in via Castel Latino, a Forlì. "Un paio di anni fa ho iniziato a frequentare un istituto alberghiero della zona, ma non mi trovavo bene – racconta –. Mentre riflettevo su cosa fare del mio futuro, un mio amico mi ha detto che al Civico cercavano personale, e così mi sono candidata, anche se non avevo alcuna esperienza lavorativa, tranne un paio di tirocini: sono stata fortunata, perché sono stata accolta in una grande famiglia, e la professione mi piace moltissimo". E, prosegue Manuela, la qualità principale del bar è proprio questa: "A livello di prodotti siamo specializzati in aperitivi, soprattutto nei drink a base di gin. Ma la cosa che colpisce di più entrando qui è proprio la comunicazione serena e affabile con i clienti, l’impegno che mettiamo nel farli sentire parte del gruppo che si è creato tra i dipendenti".

Dodicesima posizione, con 191 tagliandi a suo favore, per Vincenza Di Salvo, giovane dipendente 26enne del Bar del Viale, collocato su viale della Libertà 52, da tre anni, ma appassionata barista da quando era 19enne. "Ho iniziato a lavorare in un bar di Forlì per caso, dopo la maturità – racconta Vincenza –, poi mi sono trovata bene e ho deciso di proseguire. Ho origini siciliane, ma sono di Civitella, quindi ogni giorno faccio avanti e indietro per raggiungere il locale", prosegue. Il punto di forza del Bar del Viale è la posizione strategica di fianco alla stazione: "Noi siamo un locale di passaggio, quindi è importante servire prodotti di valore ai nostri clienti, principalmente colazioni e aperitivi, ma soprattutto farli sentire a casa, nel momento in cui tornano da un lungo viaggio o si apprestano a lasciare la città". Ed è proprio su questa caratteristica che si basa la qualità principale che, secondo Vincenza, un buon barista deve avere per essere definito tale: "Il sorriso è fondamentale, così come l’accoglienza e la capacità di intercettare ciò che ogni singolo cliente desidera".

Al 15° posto si è stabilizzata infine, con 92 coupon, Stefania Rossi, dipendente da ben 22 anni della Pasticceria Fuzzi, situata in corso Diaz, in pieno centro. La notizia di essere stata votata dai suoi clienti è giunta nuova a Stefania, che oggi di anni ne ha 47: "Nessuno mi aveva informata, ma sono contenta: vuol dire che il mio lavoro e il mio sorriso vengono riconosciuti e apprezzati dagli avventori della pasticceria", afferma Stefania, convinta che proprio il sorriso sia la caratteristica più riconoscibile del locale, specializzato in torte e in prodotti a base di marzapane. "Disponibilità e gentilezza sono due caratteristiche che garantiamo sempre, ad ogni avventore, senza fare distinzioni, perché pensiamo che sia la cosa più importante e rappresentativa della nostra pasticceria". E conclude: "Mi piace molto il mio lavoro, e mi piace avere l’opportunità di farlo ogni giorno proprio qui, in un clima sereno e positivo".

Sofia Vegezzi