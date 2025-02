Il miglior barista. Gli ultimi giorni per partecipare . Ecco i premi offerti dagli sponsor

È quasi arrivata al traguardo finale anche questa nuova edizione dell’iniziativa del Carlino pensata per valorizzare il miglior barista o la miglior barista di Forlì e del comprensorio. I tagliandi arrivati in redazione sono già diverse migliaia, a conferma dell’affetto che i clienti nutrono nei confronti di chi, ogni giorno, li accoglie con un sorriso.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo chiesto ai lettori di ritagliare i coupon pubblicati quotidianamente sull’edizione forlivese del Carlino, compilarli con i dati del proprio barista o della propria barista del cuore e poi consegnarli in redazione entro le 12 di lunedì. Sarà possibile sia lasciarli nella buchetta del Carlino che inviarli per posta, ma, in quest’ultimo caso, farà fede la data di arrivo, non il timbro. Una volta scaduto il termine ultimo per la consegna, in redazione cominceranno accurati conteggi per scoprire chi ha ricevuto più voti in assoluto; in questo modo verrà a formarsi la classifica definitiva, che sarà annunciata nei giorni successivi e decreterà il podio dei baristi più amati della città o del comprensorio.

I baristi che avranno ricevuto il maggior numero di coupon a loro nome riceveranno dei premi speciali offerti dagli sponsor, mentre il Resto del Carlino li omaggerà con una targa che attesta il loro bel risultato.

Fipe Confcommercio regalerà al terzo classificato una cena per due dal valore di 80 euro al ristorante Scarpina, una confezione di sangiovese del territorio e due biglietti aperti per visitare la nuova mostra al San Domenico ‘Il ritratto dell’artista’; al secondo classificato una cena da 80 euro presso il Mangianotte di Meldola, una confezione di vino e due biglietti per la mostra; al primo, oltre al vino locale e ai biglietti per la mostra, sarà regalata una cena per due al ristorante Panoramico.

Estados Cafè, invece, assegna per il secondo e il terzo classificato lo speciale ‘barattolo salvaroma’, ovvero una confezione di latta pensata per preservare al meglio la fragranza di caffè e infusi. All’interno sarà contenuto tutto l’indispensabile per la casa: una pregiata miscela di caffè macinato, bustine di tè selezionato e del cioccolato da abbinare alle bevande. Non solo, infatti in regalo ci saranno anche le nuovissime tazze firmate Estados, offerte in anteprima: non normali tazzine, ma veri e propri oggetti di design che con la loro forma calibrata garantiscono le migliori condizioni per gustare un caffè delizioso. Il primo classificato, invece, riceverà tutto l’occorrente per fare a casa un caffè come al bar, con la macchina per caffè espresso corredata con capsule di varie miscele Estados.