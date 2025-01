Il miglior barista. Patrizia torna in testa. Riecco ‘Roby e Roy’:. Roberto subito terzo

Primo aggiornamento del 2025 sull’evoluzione del gioco indetto annualmente dal Resto del Carlino insieme agli sponsor Estados Café, Confcommercio e Fipe per eleggere il ‘Miglior barista’ del comprensorio forlivese, grazie alle votazioni che arrivano alla redazione sotto forma di tagliandi inviati dai clienti dei bar più amati.

Il periodo delle feste ha portato due importanti novità in classifica. La prima è il controsorpasso di Patrizia Scavone della Caffetteria Senza Tempo (piazza Amendola, Meldola) su Alessandra Conti del Chorus Art Cafè (via Roma, Bertinoro). Non forniamo i numeri dei voti, che sono provvisori e in continuo mutamento: ad ogni modo, però, Patrizia si è riportata in testa.

C’è poi un nuovo arrivo, anche se già noto ai lettori, al terzo posto della graduatoria: si tratta di Roberto Zanetti, proprietario insieme alla moglie, del Bar Latteria Edicola Roby & Roy in viale Bologna 309 a Villanova, già vincitore di una precedente edizione dell’iniziativa del Carlino. Dopo aver assistito alla candidatura, negli anni scorsi, della figlia che lavora con lui e di altri dipendenti, Zanetti torna a proporsi come miglior barista del territorio forlivese: "Il nostro staff si compone principalmente di me, mia figlia e due dipendenti storici, che lavorano con noi da quindici anni. Ci sembrava giusto candidarci a rotazione di anno in anno. Ci piace partecipare a questa sfida, anche perché riscontriamo un grande affetto da parte dei nostri clienti storici, che hanno voglia di votarci, tanto che nelle edizioni precedenti siamo sempre arrivati sul podio", racconta Zanetti.

"Ogni cliente ha il suo perché: ci sono persone che vengono da fuori e comprano il Carlino appositamente per votarci, altri che da anni ci tengono a raccogliere il maggior numero di tagliandi tra amici e famigliari a nostro favore, perché riconoscono la qualità nel nostro lavoro". Roberto ha iniziato a lavorare come cameriere nei bar negli anni Ottanta, "quando ancora i dipendenti portavano la giacca bianca e il papillon", come ama ricordare. E dopo dieci anni, nel 1992, è riuscito ad aprire insieme alla moglie il Bar Roby & Roy, che ha festeggiato lo scorso 4 gennaio 33 anni di attività. "È bello per noi rivedere il frutto nel nostro lavoro nel rapporto con i clienti: nel periodo del Covid, ad esempio, i nostri affezionati venivano qui a prendere il cappuccino per poi berlo in strada pur di farci ripartire, perché capivano la situazione. E noi siamo davvero onorati di tutti i nostri avventori: ci fa capire quanto sono importanti la qualità e la gentilezza che garantiamo ogni giorno". La specialità del Bar Roby & Roy sono le colazioni, ma il locale si offre anche per eventi, feste, aperitivi e lauree.

Slitta al quarto posto della classifica provvisoria Lucia di Maio della Caffetteria La Loggia, e a seguire, al quinto posto, Stefano Zozzi del Caffè 44, entrambi di Forlì. Dopo di loro, Alessia Azzaretto del Caffè del Viale di Meldola e Gianluca Dall’Oro del Bar Chiosco Sirotti di Forlì.

Sofia Vegezzi