Il miglior barista: "Premiamo l’entusiasmo, ce ne vuole sempre di più"

Un sorriso e una tazzina di caffè non sono cose da poco, eppure un barista è anche molto più di questo: psicologo, sentinella del quartiere, punto di riferimento, spunto per una risata di cuore e anche il collante di molte amicizie. Proprio per valorizzare questa figura anche quest’anno, come ogni anno, il Carlino organizza l’iniziativa dedicata ai baristi di Forlì e del comprensorio, in collaborazione con due sponsor storici: Fipe Confcommercio ed Estados Caffè.

"Partecipiamo a questa nuova edizione con lo stesso entusiasmo della prima – commenta Alberto Zattini, direttore di Confcommercio –, rafforzati dal numero sempre crescente di tagliandi che ogni anno arriva in redazione, compilato dai tanti che hanno a cuore il loro barista di fiducia. Sappiamo, tra l’altro, che a Forlì più che altrove il settore dei pubblici esercizi è particolarmente trainante per l’economia. Oggi i bar vivono un momento di difficoltà, motivato dall’aumento dei prezzi dei prodotti e ogni giorno chi è dietro al bancone deve dare il massimo per fare quadrare i conti. La nostra iniziativa vuole essere un grande ‘grazie’ per loro, che ogni giorno ci accolgono con il sorriso, nonostante tutti i problemi".

Sulla stessa linea anche Andrea Zocca, presidente di Fipe, la federazione dei pubblici esercizi che aderisce a Confcommercio: "Siamo molto contenti e orgogliosi di far parte di questo bel progetto che ogni anno entusiasma così tanto i baristi e i loro clienti, attivamente impegnati per regalare la vittoria al loro preferito. Il nostro vuole essere un modo per valorizzare realtà che rivestono un ruolo importantissimo di relazione e scambio di idee, che ora vive un momento tutt’altro che facile. Soprattutto, in questo contesto particolarmente complesso, vuole essere un augurio a tutta la categoria".

Tra i prodotti messi più in crisi dall’aumento dei prezzi c’è proprio il caffè, ed è su questo tema che si sofferma Daniele Versari, titolare di Estados: "Viviamo un periodo che porta con sé moltissimi dubbi e perplessità: il caffè alla borsa di Londra è arrivato a toccare i 5.000 dollari a tonnellata, e questo succede a causa dell’inflazione, ma anche del cambiamento climatico che mette a rischio i raccolti. Questo, inevitabilmente, impatta sui prezzi della tazzina e, di conseguenza, rischia di avere ricadute sulle abitudini dei consumatori. L’unica cosa che, in questo panorama, può tranquillizzare è la competenza dei baristi che si devono impegnare a offrire un prodotto sempre migliore, in modo che i clienti abbiano ancora il piacere di prendere un buon caffè, nonostante la spesa un po’ più alta del solito. Questo è possibile se si investe sulle proprie competenze: per fare un caffè eccellente non basta la miscela, ma ci vuole anche abilità. Proponendo di nuovo questa bella iniziativa vogliamo dire ai baristi di non perdere il loro entusiasmo, ma, anzi, di mettercene sempre di più. Noi siamo al loro fianco".

Sulle pagine del quotidiano – a partire da domani, sei volte a settimana, escluso il lunedì – si troverà stampato un coupon. Sarà sufficiente compilarlo con il nome del proprio barista del cuore e quello della sua attività per consegnare poi i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88 (per posta o a mano, nella buchetta o nei nostri uffici). L’ultimo tagliando sarà pubblicato domenica 26 febbraio, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno dopo, lunedì 27 febbraio.