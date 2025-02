Il miglior barista. Quasi 9mila tagliandi. E si scalda il rush finale: irrompe Oana, quarta

Nuovo slancio di tremila tagliandi in pochi giorni per quest’edizione dell’iniziativa del Carlino, che si avvia alla conclusione: siamo entrati infatti nella penultima settimana utile per inviare i coupon a sostegno dei baristi del comprensorio forlivese, che porteranno a decretare quello più amato del territorio.

Stabile al primo posto ancora Patrizia Scavone del Bar Senza Tempo di Meldola, che ha già preso parte a numerosi podi negli anni scorsi ma senza conquistare la medaglia d’oro, che la classifica provvisoria le assegnerebbe. È tornata al secondo posto Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro, che qualche anno fa ha rilanciato il bar della famiglia.

Dopo Roberto Zanetti del bar Roby e Roy di Villanova, riconfermato in terza posizione, troviamo un nuovo importante aggiornamento: si tratta della new entry Oana Vornicu, che dal 2021 gestisce il ‘Caffè Centrale Kiss Emma’, in piazza Don Mario Ricca Rosellini, nel quartiere Cava. Oana, che ha già partecipato al nostro gioco in passato, è nata e cresciuta in Romania, ma dopo aver lavorato in alcuni bar in Germania, ha scoperto la passione per questa professione, che ha deciso di proseguire una volta arrivata a Forlì, 11 anni fa. "Il segreto di un buon barista? – rivela –. Non fare differenze tra i clienti, trattare le persone come parte della propria famiglia e instaurare un rapporto di affetto e di fiducia reciproca con loro. Non bisogna guardare a come si vestono o ai modi che hanno, ma avere una parola di gentilezza per ognuno".

Torna dunque al quinto posto Lucia Di Maio del Bar La Loggia in Corso della Repubblica, e, a seguire, è confermata anche la giovanissima Alessia Azzaretto del Caffè del viale di Meldola. Rimangono coinvolti anche altri baristi di Forlì e dei Comuni vicini: eccoli, in ordine alfabetico (del cognome). Si tratta di Gianluca Dall’Oro del chiosco di porta Schiavonia, Oana Munteanu del bar tabacchi Di Lorenzo, Lorella Pierguidi dell’Antica Pasticceria e Stefano Zozzi del Caffè 44. Ci sono altri partecipanti, che non citiamo, che hanno per ora ricevuto solo pochi tagliandi a testa.

Sono quasi novemila le preferenze arrivate alla redazione ad oggi, a conferma del forte attaccamento dei lettori al gioco organizzato annualmente dal Carlino, ma si tratta di risultati ancora in movimento, che potranno essere sovvertiti nelle prossime settimane, le più determinanti, in cui annunceremo anche i premi finali che, come da tradizione, si aggiudicheranno i componenti del podio, grazie agli sponsor Confcommercio ed Estados Café.

Sofia Vegezzi