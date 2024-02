Il miglior barista. Siamo a 14mila tagliandi. Serena prima: non molla. Risale Patrizia, seconda

Tra poco più di una settimana, il 26 febbraio, si concluderà questa edizione dell’iniziativa del Carlino che decreterà il nome del barista più amato della città. In queste ore si giocano le posizioni finali che, però, tradizionalmente vengono stravolte proprio nelle ultimissime ore. Nel corso dei mesi abbiamo più volte pubblicato le classifiche parziali, ma questa sarà l’ultima, prima di quella – definitiva – che uscirà dopo il maxi conteggio conclusivo.

È ancora prematuro tentare di indovinare il podio, ma i numeri sono già molto consistenti, a conferma del forte attaccamento dei lettori ai loro baristi del cuore: ad oggi in redazione sono già arrivati quasi 14mila coupon compilati e cresceranno ancora in maniera esponenziale da qui al termine stabilito per la fine degli invii. La classifica parziale, per ora, vede in testa Serena Mariotto del bar pasticceria Amadori di viale dell’Appennino a San Martino in Strada: il suo nome è stato alle primissime posizioni sin dai primi giorni.

Al secondo posto troviamo Patrizia Scavone del bar Senza Tempo di Meldola, un altro volto noto. Nell’ultima classifica Patrizia era quarta. Al terzo posto troviamo Linda Maltoni di Roby e Roy (viale Bologna a Villanova) che è scivolata giù di uno scalino rispetto alla scorsa volta: il suo è un nome che è stato sempre un grande protagonista per tutta l’edizione dell’iniziativa. Scende (ma di pochissimo) anche Oana Vornicu del bar Bentrale della Cava Kiss Emma: l’ultima volta era terza, mentre ora è posizionata al quarto posto. Nessuna variazione per Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro che rimane quinta. Al sesto posto, infine, a scalzare Lucia Di Maio del bar La Loggia di corso della Repubblica, c’è Salvatore Arnone del Forno Cecchini.

Tutto può ancora cambiare con gli ultimi arrivi (che spesso in passato sono stati particolarmente massicci), perciò per conoscere il risultato finale non resta che aspettare. Nei prossimi giorni un’altra importante novità: annunceremo i regali che gli sponsor Confcommercio ed Estados Cafè mettono in palio per i tre baristi di Forlì e del comprensorio che avranno ricevuto il maggior numero di coupon a loro nome.