Il miglior barista. Tornano i coupon: domenica il primo, si gioca fino a febbraio

A chi andrà lo scettro di miglior barista della città e del comprensorio? A qualche mese di distanza dall’ultima incoronazione, è arrivato il momento di individuare un successore al titolo. Sta, infatti, per prendere il via la nuova edizione dell’iniziativa che individuerà il barista (o la barista) più amato di tutti, realizzata dal Carlino in collaborazione con due partner storici: Confcommercio (anche attraverso la Fipe, la federazione dei pubblici esercizi) ed Estados Cafè.

La categoria professionale del barista – sia al maschile che al femminile; sia dipendente che titolare di un’attività – ha da sempre un ruolo fondamentale nel tessuto cittadino e quel ruolo è diventato ancora più evidente negli ultimi anni, quando tante difficoltà ne hanno messo in luce il valore: la pandemia ha evidenziato quanto non fosse scontato ritrovarsi insieme in un luogo comune, scambiandosi battute e strette di mano, poi ancora l’alluvione ha evidenziato l’importanza cruciale dei rapporti umani e della vicinanza al prossimo, una vicinanza che, nei quartieri, molto spesso si intreccia ancora proprio nei bar. Chi vive il bar come una professione in questi mesi sta facendo i conti con molti problemi, tra i quali l’aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti in vendita (uno su tutti il caffè, che sta subendo pesantissimi rincari) e molti equilibri sono messi in crisi.

Eppure, nonostante le tante sfide da affrontare, chi sta dietro al bancone non ha smesso di sorridere a chi, ogni giorno, sceglie di passare qualche minuto al bar, per una colazione, una merenda o anche solo per un saluto al volo. L’ormai tradizionale iniziativa del Carlino vuole essere un modo per ringraziare tutti i professionisti della città e del territorio forlivese, vere e proprie sentinelle, pronti a trasformarsi in punto di informazione turistica, psicologi e garanti dell’ordine. E sono tanti, del resto, i motivi per individuare il proprio preferito: simpatia, originalità, preparazione tecnica... ciascuno sceglierà il suo.

Ma come si esprime il voto? Le modalità sono consolidate. Sulle pagine del quotidiano – a partire da domenica 27 ottobre, sei volte a settimana, escluso il lunedì – si troverà stampato un coupon. Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo accuratamente con il nome del proprio barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora, quindi consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale. L’ultimo tagliando sarà pubblicato domenica 23 febbraio, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno dopo, lunedì 24 febbraio.

A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso di tutti i coupon per individuare il barista più amato. I primi tre in classifica riceveranno, oltre alla targa omaggiata dal Carlino che attesta il loro bel risultato, anche dei premi speciali offerti da Confcommercio ed Estados Cafè.