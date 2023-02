Il ministero della Cultura ’promuove’ Area Sismica

Area Sismica è stato selezionato per la seconda volta consecutiva nel bando jazz della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Tra i 135 partecipanti provenienti da tutta Italia, sono state 22 le realtà che sono riuscite ad aggiudicarsi il bando e il locale forlivese si è posizionato al nono posto assoluto. Un risultato di rilievo, a maggior ragione considerando la finalità di promozione e valorizzazione della musica jazz sottolineata nel bando.

"Si tratta di un bando che il Ministero fa anche per coloro che, come noi, sono già dentro la triennalità del Fondo Unico dello Spettacolo – spiega Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica –. Nella nostra attività ci occupiamo anche di jazz, ma in maniera non mainstream e il fatto che questo nostro approccio al genere sia stato capito e supportato ci rende molto orgogliosi". L’attività dell’organizzazione cammina sul confine tra diversi stili musicali. Dalla cosiddetta new music all’elettroacustica, passando per il jazz e l’improvvisazione, ciò che conta per Area Sismica è avere uno sguardo ampio sul presente. "Il nostro focus è sulle musiche nate da un’urgenza espressiva legata al contesto attuale – continua Monti –, si va al di là delle etichette. Anche nel jazz cerchiamo un approccio che non guarda solo stilemi passati, vogliamo mescolare le carte in tavola e valorizzare le giovani generazioni che vi si approcciano". E per promuovere diverse musicalità e dare al pubblico la possibilità di capirle al meglio, Area Sismica ha anche dato vita ad alcune rassegne musicali, quali ’Musica inaudita’ sulla musica contemporanea e ’Musiche extra-ordinarie’ che include improvvisazione e jazz.

Ma c’è anche ’Forlì Open Music’, "un cammino che porta lo spettatore tra mondi musicali sempre più estremi". La realtà che caratterizza Area Sismica è di tipo associativo, con persone unite dalla comune passione per la musica. "Condividere questo progetto e allargarlo rispetto agli associati fa sì che riusciamo a mantenere una coerenza molto forte – conclude Ariele Monti –. Nessuno di noi fa esclusivamente questo come professione nella vita, ma in 33 anni abbiamo dimostrato che non è solo un dopolavoro".

Martina Mastellone