Il ministro Lollobrigida a Forlì: "Aiuti agli agricoltori alluvionati"

"Un’occasione importante, che è servita a comunicare le iniziative che il governo mette in campo a favore della categoria, agendo in concreto con interventi importanti". Lo ha detto il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, partecipando all’incontro – ieri in municipio, a Forlì – tra il commissario Figliuolo e gli agricoltori delle zone colpite dall’alluvione che l’anno scorso ha messo in ginocchio la Romagna. All’incontro hanno preso parte anche il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. L’ultimo intervento, al quale il ministro ha fatto riferimento, è quello approvato due giorni fa nel Dl Agricoltura. "Abbiamo dato respiro alle imprese che operano nelle zone interessate con una decontribuzione al 68% – ha spiegato Lollobrigida –. Parliamo di 130 milioni di euro. A un anno di distanza, per il comparto privato sono stati stanziati due miliardi di risorse in totale. Una cifra che non lascia spazio a dubbi: per noi l’attenzione è sempre rimasta accesa". Nel corso dell’incontro, ampio spazio è stato lasciato alle parole degli agricoltori. "Ci siamo voluti mettere in una posizione di ascolto – ha aggiunto Lollobrigida –, perché vogliamo dimostrare che la nostra presenza non è casuale, ma è costante e sistematica. Viaggiamo su una nave in cui il governo è il timoniere, ma l’equipaggio, fondamentale, è composto dalla nostra preziosa imprenditoria". Nel complesso, secondo il ministro Lollobrigida, "intorno al lavoro del governo si nota un entusiasmo ritrovato da parte degli agricoltori. Sanno che siamo al loro fianco e sono persone oneste e per bene, desiderose di ripartire dopo le difficoltà". Nel corso dell’incontro, le associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri) si sono dette soddisfatte, pur ribadendo la necessità di avere garanzie sulla sicurezza dei territori in cui operano. Tra i temi caldi, senz’altro, c’è la burocrazia legata alla riscossione dei fondi. "Come spesso sottolineiamo – le parole di Lollobrigida –, il governo non può erogare direttamente il denaro, ma lo fa tramite il commissario designato d’intesa con la Regione. Proprio per questo è giusto mantenere vivo e continuo il confronto con i diretti interessati, per capire insieme come rendere procedure più veloci".