Il ministro Pichetto Fratin:: "Sì alle energie rinnovabili. Anche il nucleare"

Si è definito un "pro nucleare convinto", il ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, ieri mattina, ha tenuto un breve discorso a Forlì insieme alla deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari e ad alcuni candidati alle prossime regionali (foto), prima di spostarsi a Galeata per inaugurare la nuova comunità energetica.

"Sul fatto che il cambiamento climatico ci sia non ci sono dubbi – ha dichiarato –, e noi dobbiamo fare il possibile per abbassare le emissioni. Una delle misure è senz’altro il passaggio alle rinnovabili, come l’eolico, il fotovoltaico e l’idroelettrico, ma non basta". La soluzione, quindi, per Pichetto Fratin è il "nucleare di nuova generazione, non con grandi centrali, ma con piccoli reattori". Secondo il ministro, "bisogna avere il coraggio di leggere la realtà, senza esagerazioni, perché la gente ha bisogno di andare avanti sapendo che la politica cerca di fare il bene e non solo propaganda". "Parlare di ambiente in una zona alluvionata – le parole di Tassinari – è ancora più importante. Il governo ha stanziato tante risorse per queste zone, la difficoltà è nel metterle a terra. Le risorse ci sono, ma le domande sono ancora poche: so che la piattaforma non è semplicissima, ma la struttura commissariale è in campo per aiutare i cittadini".

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la candidata alle regionali per Forza Italia Elena Morra, agganciandosi al tema lanciato da Tassinari: "Qui a Forlì abbiamo avuto tre alluvioni in 18 mesi. La tutela è prioritaria, ma stiamo attenti a non trasformarla in ideologia ambientalista". Attenzione anche sulla montagna: "Se vogliamo che non si spopoli servono tante infrastrutture, sia fisiche che digitali". La parola è poi andata a Roberto Buda, ex sindaco di Cesenatico, che "vive di pesca e turismo. Uno dei temi fondamentali è il dragaggio del porto canale: adesso i costi sono insostenibili e qualcosa va fatto. In tema di turismo, invece, si dovrebbe affrontare la questione della Bolkestein, ma, visto il problema della mucillagine di quest’anno, l’argomento è diverso: in futuro le persone vorranno ancora passare l’estate in Riviera?". Per la candidata forlivese Maddalena Mazzoli, infine, "bisogna investire sulle rinnovabili e sul nucleare, che creeranno anche posti di lavoro".

Sofia Nardi