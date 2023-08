Il ministro Tajani in visita alla Caviro

Nel pomeriggio di mercoledì prossimo il ministro degli Affari Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani visiterà la sede del Gruppo Caviro a Forlì, con la deputata azzurra Rosaria Tassinari e il presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. Caviro è la più grande cooperativa vitivinicola in Italia: Tajani arriverà dopo essere stato a Bellaria all’evento ‘Vento di Centro’. "Sarà un momento di dialogo e confronto, di diffusione delle nostre idee per la Regione – spiega l’onorevole Tassinari in una nota – è anche l’occasione per incontrare i dirigenti della banche del Credito Cooperativo. Una giornata importante – conclude Tassinari – per Forza Italia in Emilia-Romagna".