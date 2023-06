Il ministro Valditara in visita al Brn Village

Si è fermato al Brn Village martedì scorso, a margine della sua visita ufficiale alle scuole forlivesi e ad altri luoghi pesantemente devastati dall’alluvione di circa un mese fa. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, accompagnato dall’onorevole Jacopo Morrone e da Stefano Versari, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ha visitato il nuovo parco, adiacente alla sede dell’azienda forlimpopolese di componentistica per biciclette Brn. Il Ministro ha espresso un plauso per l’intero progetto, dimostrando di apprezzare, in particolare, le piste dell’area didattica, destinate ai bambini di età fino a 8 anni e realizzate per fornire le basi dell’educazione stradale e permettere loro di cimentarsi nelle prime evoluzioni in bici, in condizioni di massima sicurezza. Valditara ha voluto poi salutare gli ideatori del bike hub, i fratelli Marco e Gianluca Bernardi, titolari di Brn Bike parts: "l’Italia ha bisogno di imprenditori come voi", ha detto, "pronti a trovare soluzioni in grado di arricchire le comunità e portare benessere all’intero territorio". Dal canto loro, Marco e Gianluca Bernardi hanno commentato: "Visite come questa ci spingono a investire sempre di più su progetti legati all’educazione stradale, partendo già da quella per i più piccini".

A distanza di qualche giorno dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 3 giugno, sono già decine di migliaia le persone – fra ciclisti in sella alla propria bici, famiglie e tanti curiosi - che si sono date appuntamento per scoprire tutte le attrazioni offerte dal primo villaggio in Italia – uno dei più grandi in Europa – a ingresso gratuito e interamente dedicato al mondo della bicicletta. Gran parte dell’affluenza si è riversata sul Brn Bike Cafè, in cui ha fatto una sosta lo stesso ministro: gli incassi di tutta la settimana successiva all’inaugurazione, è bene ricordarlo, sono stati interamente devoluti alla regione Emilia-Romagna per la ricostruzione post-alluvione.

Maddalena De Franchis