"Il mio agriturismo è già tutto esaurito"

L’agriturismo e maneggio La Ridolla, aperto da una quarantina d’anni alle porte di Premilcuore, registra il tutto esaurito nel weekend del Tour già da tanto tempo. Racconta a questo proposito il titolare, Gioele Fabbri (nella foto) attualmente anche consigliere comunale di minoranza e nell’ultimo anno vicesindaco uscente e assessore al turismo della maggioranza guidata fino alle ultime elezioni amministrative dello scorso 8 e 9 giugno dalla sindaca Ursula Valmori: "Sono sicuro che ci sarà un seguito molto positivo, se le 200 tv al seguito del Tour faranno una buona promozione del nostro territorio".

L’imprenditore turistico 43enne Gioele Fabbri, che da anni promuove la sua struttura e il territorio in Russia e in altri paesi d’Europa, commenta parlando di possibilità turistiche ancora maggiori: "Russi, francesi e olandesi già vengono da noi da anni, ma quella del Tour è una grande occasione e una vetrina internazionale per promuovere non solo Premilcuore, ma il nostro paese e il territorio inserito nel contesto". Che sarebbe? "Nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e nella natura del fiume Rabbi, con le cascate della Grotta Urlante; in montagna, ma vicino anche a città d’arte famose in tutto il mondo, come Firenze e Ravenna o quelle lungo la via Emilia, da Rimini a Bologna, passando per Forlì con le famose mostre ai Musei San Domenico; le possibilità di escursioni a piedi, in bici, a cavallo nella natura incontaminata".

Conclude Fabbri: "Inoltre, gli stranieri vanno pazzi per le nostre eccellenze enogastronomiche, fra cui i vini delle colline romagnole, come il Sangiovese di Predappio e la cucina romagnola con la pasta tirata al mattarello e fatta in casa e le specialità a base di funghi e tartufi". Insomma, per il titolare della Ridolla, "Premilcuore e il suo territorio devono aprire tutte le finestre, se vogliono che il mondo entri in casa nostra".

Quinto Cappelli