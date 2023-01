"Il mio libro? Vita vera Un aiuto nei momenti duri"

‘Ancora in tempo - La fragilità e la forza delle parole’ è il titolo del libro della psicologa Ada Antonelli, presentato sabato nella sala degli stucchi di palazzo Albicini (ex Circolo della Scranna). "Il mio libro – spiega la scrittrice – affronta il potere della narrazione come momento terapeutico e come parte integrante del rapporto tra paziente e psicologo. ‘Ancora in tempo’ è la testimonianza della fragilità, ma anche della forza delle parole,della loro vitalità, del loro enorme potere trasformativo, capace di renderci più consapevoli e in grado di affrontare nuove sfide".

L’opera è suddivisa per grandi temi che attengono ad aspetti e difficoltà esistenziali che toccano trasversalmente una moltitudine di tipologie di esseri umani: bambini, adolescenti, giovani, adulti più o meno giovani, uomini e donne, più o meno ricchi, più o meno poveri, indistintamente. Fra i temi affrontati vi sono: il rapporto con la famiglia, l’autostima e il concetto di sé, il disagio giovanile, l’ansia e la depressione, la dipendenza affettiva, i problemi di relazione, l’autolesionismo e la morte. L’ultimo capitolo del libro è dedicato alla rinascita, alla consapevolezza, alla compassione. Questo libro non è una sintesi delle varie scuole di pensiero della psicologia, ma la raccolta delle riflessioni, dei pensieri più veri e profondi, le voci di tante persone , sensazioni che appartengono a tutti e conoscere i racconti altrui aiuta a riconoscerle in noi stessi.

"Leggere storie di vita ‘vera’ è sicuramente un buon antidoto a una realtà virtuale sempre più dominante e pervasiva, in questa società svuotata di riferimenti tangibili – spiega Ada Antonelli –. Ritrovare se stessi e riconoscersi nei racconti di altri che hanno e avvertono le stesse inquietudini, fa sentire meno soli, meno disperati e più propensi ad avere fiducia, a pensare di potercela fare, di meritare un’altra possibilità. La lettura di questo libro può essere anche uno strumento a disposizione di chi si occupa, a vario titolo, dell’educazione e della formazione dei giovani".

Rosanna Ricci