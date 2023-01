"Il mio Oreste, un inno al bisogno di amore"

"L’Oreste è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Claudio Casadio dà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale". Queste le parole scelte da Accademia Perduta Romagna Teatri per presentare ‘L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi’, lo spettacolo di graphic novel theatre magistralmente interpretato da Claudio Casadio, che andrà in scena domani al Dragoni di Meldola alle 21.

Casadio, cosa ha significato per lei interpretare l’Oreste?

"E’ stata una splendida e totalizzante esperienza. Il pubblico ha apprezzato lo spettacolo con grande partecipazione e tantissimi applausi".

Che cosa vuol comunicare questo spettacolo?

"Vuol comunicare che oggi c’è tanto bisogno di amare e di essere amati".

Partendo dal sottotitolo ‘quando i morti uccidono i vivi’ ci sono contatti tra questo spettacolo e l’Oristea di Eschilo?

"Certamente. Il testo ha origine proprio da questa straordinaria opera di Eschilo, poi, ovviamente rielaborata e adattata all’attualità".

Lei è solo in scena, ma lo spettacolo non è un monologo, perché?

"Ci sono vari personaggi, ma sono virtuali. Infatti Oreste dialoga con i disegni animati di Andrea Bruno di cui si sentono o si immaginano le voci, nate dalla fantasia di Oreste, come medici, infermieri, una fidanzata, l’amico Ermes".

Particolarmente significativa è la scelta di Francesco Niccolini di scrivere questo testo appositamente per lei: come si sente nei panni di Oreste?

"Questo lavoro ha origine da un sodalizio fra me e Niccolini. Ci conosciamo da molto tempo. L’idea è nata dal desiderio di scrivere un testo riferito ad un paziente , Oreste, che vive in un manicomio a Imola".

Nel testo ci sono riferimenti ad un ipotetico viaggio extraterrestre fra Imola e la Luna.

"Il viaggio vuol essere soprattutto la ricerca di un mondo migliore. Il viaggio ultraterrestre rappresenta per Oreste un vero paradiso".

Quali sono le tappe future di questo spettacolo?

"Ancora per quest’anno saremo in Italia, poi vogliamo portarlo in tournèe in Francia: è un testo che merita di essere conosciuto".

Rosanna Ricci