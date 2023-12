"Il mio sergente Trotter fa i contri con un trauma"

In un teatro di Londra va in scena ogni sera da 70 anni, mentre a Forlì la rappresentazione di ‘Trappola per topi’, tratta da un romanzo giallo di Agatha Christie sarà in scena ancora oggi (ore 21) e domani (ore 16). La versione che prende vita sul palco del Fabbri è stata tradotta e adattata da Edoardo Erba, in una nuova rilettura registica di Giorgio Gallione prodotta da La Pirandelliana. A vestire i panni del protagonista è Lodo Guenzi, uno dei volti del gruppo ‘Lo Stato Sociale’.

Guenzi, cosa l’ha spinta a cimentarsi in questa rappresentazione?

"Io ho cominciato a lavorare proprio in teatro e solo in un secondo momento sono passato alla musica. ‘Trappola per topi’ è un classico strano, nel senso che tutti ne conoscono il titolo, ma pochi hanno davvero in mente la trama. Quando mi hanno proposto la parte ho letto il testo e mi è sembrato che l’ingranaggio funzionasse bene, così ho accettato".

Lei interpreta il ruolo del personaggio chiave del testo.

"Sono il sergente Trotter, colui che porta avanti l’indagine. Come tutti i personaggi di questo giallo, anche lui fa i conti con un trauma irrisolto che, inevitabilmente, finirà per emergere".

È riuscito a portare tratti personali nel suo soggetto?

"C’è un piccolo margine entro il quale si possono aggiungere cose senza andare a turbare il meccanismo generale dell’opera. Quando si interpreta un personaggio, in ogni caso, si mette sempre un po’ di sé e della propria vita".

Lei ha recitato anche per il cinema: è uno dei personaggi di ‘Est, dittatura last minute’, girato tra Cesena e l’Est Europa, ma ha anche lavorato con Pupi Avati. Si trova più a casa sul grande schermo o in teatro?

"Sono due realtà molto diverse. C’è stato un momento, l’anno scorso, in cui di giorno recitavo per Pupi Avati e la sera ero in ‘Trappola per topi’. In un caso sei solo, con la telecamera a venti centimetri dalla faccia, mentre nell’altro sei a contatto con una folla di persone. Cambiano le energie che si impiegano, le sottigliezze che si riescono a trasmettere… Andare a teatro, però, è sempre bello, soprattutto per una questione di tempistiche".

A cosa si riferisce?

"Siamo in un periodo in cui il dibattito nei mezzi di comunicazione di massa si è istupidito. Quando si va a teatro, invece, quantomeno bisogna stare fermi a guardare qualcosa per un paio d’ore prima di andare su internet a riversare le proprie opinioni".

Che ne sarà, invece, de ‘Lo Stato Sociale’?

"Abbiamo da poco terminato un tour che è stato bello e drammatico, perché pochi mesi fa è venuto a mancare il nostro manager, al quale eravamo molto legati anche umanamente. Posso dire che stiamo ragionando su cosa faremo da grandi".

Sofia Nardi