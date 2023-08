"Il mio sogno: sentirmi me stessa e sentire l’amore intorno a me"

Lucia Corallini ha scritto al suo reparto: ecco parte del testo.

Caro reparto, ti sto scrivendo questa lettera, appoggiata al tavolino dell’aereo che da Seoul mi porta a Dubai. Manca 1 ora e 14 min su 9 ore, e ti scrivo ora perché le altre le ho dormite. Ho deciso di farti questa lettera per raccontarti del mio sogno. Il mio sogno è nato un po’ di tempo fa, ma concentriamoci sul presente. È stato un aereo, poi un altro ancora, un autobus, una tendina montata a mezzanotte, la sveglia alle 5 e cibo poco raccomandabile.

I primi giorni sono stati un ciclone di emozione: ero molto spaesata da tutto quello che era nuovo e ogni tanto mi tornava il pensiero di voler tornare a casa. Me ne vergogno? Non assolutamente no. Sono orgogliosa di come il mio pensiero sia cambiato in ’lasciatemi qua?

Il mio sogno non è’ stato affatto facile, anzi fuori da ogni schema. Non capita tutti i giorni di trovarsi dall’altra parte del mondo, lottando contro il caldo e andando a prendere all’hub del tuo sottocampo la colazione per tutto il reparto alle 5,30 della mattina. È stato amore per gli scout, milioni di nuove scoperte, il ricordo dei sorrisi delle persone con cui ho scambiato distintivi e consapevolezza che tutto ciò a cui aspiravo si stesse realizzando veramente.

Mi ha colpito moltissimo la gentilezza in ognuno. Ho conosciuto persone veramente molto speciali: dal ragazzo nepalese che ha aspettato con me l’autobus a cui ho insegnato briscola e rubamazzo, alla ragazza inglese che mi ha regalato un distintivo che cercavo da tanto senza nulla in cambio se non un grazie dal cuore. Ho percepito la purezza delle persone nell’aria come acqua fresca in una giornata bollente. Amo così tanto le persone pure che non nascondono nulla sotto quel velo di spensieratezza. Ecco come è stato il mio sogno: spensierato sotto ogni punto di vista.

Anche quando da un secondo all’altro ho saputo la notizia del tifone, sì perché il mio sogno ha compreso anche un tifone soprannominato come ’Ciro il tifone Bobby. Ricordo che ero andata a scambiare i distintivi nella pausa pranzo e tornando, fra una folata di vento e l’altra, ho appreso la notizia dell evacuazione. All iniziò confermo mi pareva un bruttissimo scherzo. Poi ho capito. Ho pianto. Ho compreso di essermi affezionata persino all’80% di umidità della Corea. Ho realizzato inconsciamente che non saremmo più tornarti al campo. Ma ho pensato al motto: ’le guide e gli scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà ’. Così mi sono alzata e l’ho accettato.

Durante il Cultural Day una ragazza messicana mi ha dipinto la faccia. E quando io e la Tere siamo andate a ballare e mi sono sentita me stessa come non era mai successo. Finirei i fogli a forza di scrivere i momenti tuatuati sul mio cuore durante quelle giornate. Dopo ore interminabili in bus siamo evacuati dal campo in cui ho lasciato in pezzettino di me. Il mio sogno è andato avanti anche quando abbiamo passato gli ultimi 5 giorni nel dormitorio di un’università nella periferia di Seoul.

Non dimenticherò mai il modo con cui le persone attorno a me abbiano fatto la differenza in tutta quella situazione. Sapevo di poter andare sempre nella stanza 307 che la Tere avrebbe fatto di tutto per me. Sapevo che con la Tere ci sarebbe stata la Rebe a farmi ridere e poi la Zac a consolarmi e la Minni per farmi sentire amata. Poi Fede a chiedergli di fare le foto e la Cate con cui passare le notti in tenda a parlare di tatuaggi e pearcing. E il Don con cui parlare di tutto e l’Ele per gestire la pagina instagram.

Non era scontato riuscire a divertirsi con quel caldo torrido, eppure eccomi qui a chiamare l’esperienza vissuta come ’sogno’. E il mio sogno è stato lasciarmi andare e sentirmi me stessa. Il mio sogno è stato pieno di amore in sguardi e sorrisi. Il mio sogno è stato importante per farmi sentire unica. Il mio sogno è stato il Jamboree. Jamboree mio, ti ho lasciato fra la sabbia del tuo campo le chiavi del mio cuore.