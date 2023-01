"Il mio sogno: sia la casa del Giardino Botanico"

Il Giardino botanico nazionale nell’ex Eridania. Con serre e aree esterne ricche di piante provenienti da tutto il mondo.

È l’idea di Massimo Viroli, coordinatore provinciale di Forza Italia seniores, per il recupero della grande area industriale dismessa acquisita di recente dal Comune.

"Il progetto nasce per dare a Forlì il suo simbolo identificativo, la sua narrazione, perché la città deve parlare del futuro", sostiene Viroli. "La Romagna ha la miglior frutta e verdura del mondo e molti non sanno che possiamo produrre il cibo idroponico che verrà utilizzato nello spazio. Forlì deve essere la città per eccellenza conosciuta per il futuro dell’ortofrutticoltura di qualità e di sperimentazione": questo il ragionamento alla base della proposta.

Il giardino botanico dovrebbe servire "innanzitutto per lo studio e la ricerca collegata con l’Università, dove i nostri ragazzi possano avere un’area da poter studiare e dimostrare le proprie capacità scientifiche e di conservazione delle piante esotiche da tutto il mondo".

Secondo l’esponente di Forza Italia, un progetto del genere può essere economicamente sostenibile. "La prima fonte di sostegno potrebbe venire dall’Università, per motivi di ricerca e di studio – sostiene Viroli – . La seconda è un ticket d’entrata. Attualmente abbiamo in Italia solo 10 giardini botanici di rilievo in Italia, ma solo uno è nella nostra Regione, e con solo 2 ettari. Ogni città importante del mondo ha il suo giardino botanico, e tra i più belli e visitati in Europa c’è il Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra, che attira circa 2 milioni di visitatori all’anno, dove il ticket minimo è di 15 euro".

L’ex Eridania, che si estende per 16 ettari, a sentire Viroli potrebbe "richiamare 500 mila turisti all’anno, rientrando nel circuito dei parchi regionali", e "con un ingresso da 8 euro, avrebbe un incasso di 4 milioni. Aggiungendo l’eventuale contributo dell’Università la somma salirebbe a 5 milioni e 600 mila euro".

L’area verde avrebbe bisogno ovviamente di personale, per la manutenzione, il marketing, l’accoglienza e così via. "Immaginiamo l’area dotata di serre con habitat differenti che in futuro potrebbero estendersi in altri parchi cittadini, caratterizzando la città come la capitale della biodiversità.

Entrambe le aree, esterna ed interna, si presterebbero a concerti e spettacoli teatrali in tutte le stagioni diventando all’occorrenza un centro congressi unico nel suo genere", conclude Viroli, che ha già parlato dell’idea con l’amministrazione comunale.