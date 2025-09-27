Il mister si commuove. Miramari ricorda Giulia:: "Era speciale, siamo tristi"

La ricorda, con commozione, anche il mister dei miracoli del Forlì Calcio, Giulia Valgimigli, la 25enne morta tragicamente mercoledì sera a Pinarella dopo essere stata urtata da un treno in corso e poi scaraventata contro un ostacolo fisso.

La giovane per un paio di anni aveva lavorato al Serial Burgher, il locale all’interno dello stadio ’Morgagni’: "Queste sono giornate tristi – dice mister Alessandro Miramari nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi a Pontedera –. Giulia era speciale, ci accoglieva sempre col suo splendido sorriso nelle pause pranzo degli allenamenti. Questa notizia ci ha scioccato. Una grave perdita. Vogliamo mandare un abbraccio ai suoi famigliari".

Domenica 5 ottobre alle 17.30, prima della sfida dei Galletti contro il Guidonia Montecelio, al ’Morgagni’, Giulia verrà ricordata dai giocatori biancorossi con un mazzo di fiori al centro del campo. La società ha anche preparato una maglia col suo nome.

Sono invece in programma oggi alle 14.30 i funerali di Giulia; dopo la funzione religiosa prevista nella chiesa di San Giovanni Evangelista di via Mario Angeloni. Dopo la messa la salma proseguirà, per il cimitero di Bussecchio.

Sulla tragedia di Pinarella la procura di Ravenna non ha aperto nessuna inchiesta. Tutto sembra essere chiaro, anche grazie alla testimonianza del fidanzato della ragazza, residente a Forlì, di origini sudamericane. I due erano insieme mercoledì verso le 21.30, e stavano camminando a piedi lungo la massicciata, per raggiungere il camping dove i due erano ospiti. Per un qualche motivo la ragazza non ha sentito arrivare il treno ed è stata colpita a morte dal convoglio, nell’area della Malva sud. Per lei non c’è stato nulla da fare. Illeso il ragazzo. Sotto choc.