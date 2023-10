Il mistero del testamento. Per Franco era falso: "Lui mi ’svanga’ la testa"

Il testamento. Una sorpresa: mai s’era parlato di questo documento. E invece è sbucato fuori questo foglio fatale, tabernacolo d’ogni conflitto famigliare, dal ventre della prima udienza del processo in Corte d’assise per l’omicidio di Franco Severi, agricoltore di 53 anni, trovato decapitato – testa mai rinvenuta – la sera del 22 giugno 2022 in un dirupo dietro al fondo agricolo dove abitava, a Ca’ Seggio di Civitella.

Al suo primo atto concreto – le altre due udienze erano state formali – il procedimento contro il fratello della vittima, Daniele, 64 anni, autista in pensione del 118 – in carcere preventivo dall’8 luglio dell’anno scorso e sotto accusa per omicidio pluriaggravato premeditato – si getta subito nel cuore della trama. E la tensione si sparge nell’aula. Parecchia tensione. Coi due testi chiave (uno soprattutto) un po’ smemorati – e si sa che la verità processuale fruttifica dalla memoria – e uno pure ammonito dalla Corte d’assise; e con la presidente togata Monica Galassi che ricorda come "la falsa testimonianza in un processo sia un reato fino a sei anni di reclusione". Quindi emergono le voci dal passato. Voci raccolte dallo stesso morto, Franco. Che registrava tutti i suoi incontri, anche con gli amici (fatto indicativo dello stato di terrore in cui viveva la vittima). Gli inquirenti ne hanno trovate a centinaia di queste registrazioni. In una di queste – fatte sentire in aula della pm Federica Messina al teste che ha trovato materialmente il cadavere, il vicino di casa Franco Pinto (quello che è stato ammonito dalla Corte) – Franco Severi dichiara (in dialetto) all’amico omonimo: "Io ho paura che questo qui (Daniele) si presenti una notte a casa mia e mi ’svanghi’ la testa".

Franco aveva quindi paura di Daniele? Il teste Pinto non lo dice chiaramente. Ma dopo l’ammonizione, lo fa capire. Chi dice più esplicitamente che la vittima "temeva" l’imputato è il primo teste di giornata, Gabriele Prebini, pure lui vicino di casa. È lui che ha tirato fuori la storia del testamento. "Il padre, deceduto qualche anno fa, aveva lasciato tutto a Daniele. Ma secondo Franco quel documento era falso. Tanto che un giorno siamo andati da un mio avvocato di Lugo...". Franco quindi temeva che Daniele l’avesse truffato con l’eredità. "Aveva paura di Daniele?" chiede la pm al teste Prebini. Che prova ad eludere la domanda. Ma poi ammette, stimolato dalla Corte: "Franco sospettava che Daniele gli sabotasse le macchine agricole". L’altro teste, Franco Pinto, è presente alla lite tra i due fratelli, nel marzo 2022. Episodio chiave. Che viene sviscerato dall’avocato di parte civile, Max Starni, che difende sorelle e fratelli schierati dalla parte del morto. In questo frangente il teste Pinto – sotto torchio per tre ore – si ritrae. "Lei dà risposte evasive" lo redarguisce la Corte. Ma poi in un’altra registrazione emerge meglio la lite: Franco grida a Daniele: "Perché giri sempre con la macchina vicino a casa mia? Ti denuncio!". Infine, il ritrovamento del cadavere. Prebini il 22 giugno chiama 6 volte Franco Severi. Che non risponde. Allora allerta Franco Pinto. Tutti e due temevano una disgrazia. E infatti: "Ho trovato il corpo nel dirupo tra i rovi, uno choc, mai avrei pensato una cosa del genere...".

Maurizio Burnacci