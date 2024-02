La Compagnia della Lanterna, diretta da Barbara Valenti, porterà sul palco del Teatro Comunale di Predappio, sabato alle 21, la commedia ‘Il Mistero dell’Isola di Indiana’. Viene narrata una storia enigmatica: otto personaggi sono invitati dal signor Owen a pernottare nella sua villa che si trova nella piccola isola di Indiana al largo delle coste del Devon. Due domestiche occasionali accolgono gli ospiti che non si conoscono fra di loro. In questa singolare situazione manca anche il proprietario della casa.

Ma qualcosa si innesca nella serata: da un grammofono esce una voce che accusa tutti i presenti di crimini di cui si sono macchiati in precedenza. Una filastrocca inquietante segue la sorte di ognuno dei presenti in attesa di scoprire quale mistero si nasconde in questa storia.

Biglietteria: intero 15 euro, ridotto 10. Infoline: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012.

(foto Massimo Nazzaro)