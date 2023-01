Il mito di Ayrton Senna con Bocci al teatro Fabbri

La stagione teatrale del calendario ‘Moderno’ porta in scena stasera (ore 21) a Forlì, al teatro Diego Fabbri, lo spettacolo ‘Lo Zingaro – Non esiste curva dove non si possa superare’, un monologo molto emozionante interpretato da Marco Bocci, scritto da Marco Bonini assieme a Gianni Corsi, con musiche di Davide Cavuti e regia di Alessandro Maggi. Da segnalare che doipo questa rappresentazione ‘Lo Zingaro’ andrà in scena anche venerdì prossimo (ore 21) a Santa Sofia al teatro Mentore.

Nello spettacolo viene narrata la storia di un pilota sconosciuto, ma il cui destino è legato al grande campione brasiliano di Formula 1 Ayrton Senna, morto a Imola il primo maggio 1994. Senna è stato uno dei più grandi piloti di automobilismo di tutti i tempi, campione del mondo di Formula 1 negli anni 1988, 1990 e 1991, ed è stato considerato il più veloce di sempre. Nel testo sono raccontate le coincidenze, le intuizioni fra i due piloti tali da segnare il destino dello Zingaro, nomignolo del protagonista della vicenda.

In ogni momento della vita dello Zingaro compare Senna, a partire dal primo gran premio visto dalla pista, all’incontro con lo stesso campione, dalla scelta di correre, al legame con la famiglia e al desiderio di averne una propria. Ma prima di tutto c’è Senna, anche in ogni scelta, in un legame quasi ossessivo col grande campione.

Marco Bocci (il cognome è in realtà Bocciolini) è un attore italiano molto noto: ha fatto parte di alcune serie televisive poliziesche, di fiction, di soap opere e di varie trasmissioni; ka preso parte a numerosi film, è stato doppiatore e ha recitato dal 2000 in noti spettacoli teatrali fra cui ‘La Lupa’ di Verga, ‘Giulietta e Romeo’ di Shakespeare, ‘Un re in ascolto’ di Italo Calvino, ‘ Cirano de Bergerac’ di Rostand. E’ stato anche regista ed ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti come il Premio Cariddi al Taormina film fest , Telegatto speciale al Roma Fiction Fest e il Premio Guido Celano proprio per l’interpretazione dello spettacolo ‘Lo zingaro’.

Biglietti: 29 euro platea file 1-17; 27 euro platea file 18-25 e galleria (info: 0543.26355 oppure su accademiaperduta.it).

Rosanna Ricci