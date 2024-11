Il mito Sara Simeoni stasera al Panathlon

Ospite d’eccezione questa sera alle 20.30, nel salone del Circolo Aurora di corso Giuseppe Garibaldi 80 per il Panathlon Club Forlì, che saluterà Sara Simeoni, l’indimenticabile regina dell’atletica leggera italiana. Assieme alla campionessa di salto in alto sarà presente anche il marito, Erminio Azzaro, anche lui grande atleta nella specialità del salto in alto, nonché allenatore della moglie.

Nel corso della carriera la Simeoni ha conquistato tre medaglie olimpiche, una d’oro, alle Olimpiadi di Mosca del 1980, e due d’argento, a Montreal nel 1976 e a Los Angeles nel 1984.

L’ex altista ha ottenuto anche un bronzo nei campionati europei a Roma nel 1974, la medaglia d’oro agli Europei di Praga del 1978 con annesso il record mondiale fissato a 2,01, e di nuovo un bronzo, questa volta ad Atene, sempre agli Europei.

Dopo aver abbandonato l’attività agonistica, Sara Simeoni si è poi imposta, in qualità di commentatrice sportiva, in varie trasmissioni televisive, conquistando il pubblico con la sua competenza e con la sua irresistibile simpatia.

Nel corso della serata, che sarà condotta dalla presidente del Panathlon Club Forlì, Marilena Rosetti, si parlerà del libro autobiografico di Sara Simeoni, pubblicato di recente, e delle recenti Olimpiadi di Parigi.