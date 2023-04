Il mondo del legno si ferma Venerdì lo sciopero contro i tagli

Venerdì alle 9.30 incroceranno le braccia per l’intero turno i lavoratori del comparto Legno Industria. A Forlì, i sindacati – Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – daranno vita a un presidio davanti alla sede forlivese di Confindustria Romagna, in via Punta di ferro 2a. L’iniziativa di protesta fa seguito a un periodo di mobilitazione che si è concretizzato con il blocco dello straordinario e della flessibilità. Il 21 aprile l’astensione dal lavoro riguarderà sia i lavoratori ’diretti’ che i ’somministrati’.

"Le associazioni datoriali vogliono cambiare le carte in tavola, tagliando le buste paga, non riconoscendo il recupero dell’inflazione, comprensiva dei costi energetici, facendo così carta straccia del modello contrattuale in vigore dal 2016, riconfermato con il rinnovo del 2019 – sostengono i sindacati – . Questo atteggiamento porta a un inaccettabile danno economico ai lavoratori del comparto che dovrebbero, di contro, vedersi riconosciuto un aumento in busta paga, già da gennaio 2023 di circa 130 euro mensili. Federlegno invece, nonostante il buon andamento del settore, chiede di congelare le richieste presenti nella piattaforma sindacale per un anno, negando così, oltre gli incrementi dei minimi contrattuali sul 2022, anche eventuali miglioramenti su orario, diritti, tutele". La richiesta riguarda "aumenti retributivi per tutelare il potere d’acquisto, per combattere l’incremento dei prezzi e delle bollette, meno ore di lavoro a parità di retribuzione, maggiore formazione per garantire crescita professionale e maggiore tutela della salute e sicurezza sul lavoro".