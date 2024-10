‘Il mondo delle zucche’: concerti e giochi in strada

È in programma oggi a Meldola per le vie, i portici e le piazze del centro storico ‘Il mondo delle zucche...magie d’autunno’, giunta alla 5ª edizione iniziativa promossa dalla Scuola di musica Cosa Scuola Music Academy, dal Comune, dalla Pro loco e dalla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena. Alle 16,30 all’Arena Hesperia concerto dei Ranaway finalisti di ‘Tu si que vales’ e ‘Sanremo rock’. Alle 18 concerto dei Vaskompiglio, tributo a Vasco Rossi e musica sotto i portici da via Roma, a via Cavour fino a piazza Italia.

Dalle 15,30 alle 17,30 concerto degli Hide & Seek con tributo ad Elisa del duo Enrico Collina (pianoforte e cori) e Fulvia Di Pasquale (canto) in via Cavour 80/90. Invece dalle 16 alle 18 esibizione di docenti e allievi della scuola di musica alla Galleria di Palazzo Briccolani e dentro il salone della scuola di musica. Entrata libera. Sempre in piazza Orsini, dalle 15,giochi di ruolo ‘Meldola&Dragons’ nella sala Pit (333.7709509).

Per tutto il pomeriggio ‘Caccia alla zucca’ promossa dal Comitato genitori delle scuole, stand delle associazioni, tarocchi, gonfiabili, astrologia, sfilata dei bambini, trucca bimbi, giochi di palloncini e Borgo sonoro con artisti di strada, giochi sportivi, mentalista, trampolieri, giochi di legno, salotto degli artisti e degustazioni enogastronomiche. Alle 16 food truck e musica dj set a cura di SocialBeat Aps, Vitignanostock e Parallelo44 Aps Chiari di luna.

Infine dalle 19 ‘Sapori d’autunno - castagnata’ alla Cooperativa Casa del lavoratore a cura di Medusa Eventi. Info: 0543.818173 – 347.4669855 – 499452.

