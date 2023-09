Il mondo economico: "Figliuolo rassicurante". Pungono i sindacati:: "Impegni generici"

Arrivano le reazioni anche delle associazioni di categoria forlivesi, tutte presenti all’incontro col generale Figliuolo ieri mattina in municipio. Luca Morigi, presidente di Confartigianato Forlì, ha valutato molto positivamente l’intervento del commissario straordinario: "Con grande concretezza ha illustrato i provvedimenti che a breve saranno stanziati per ristorare imprese e cittadini. La rassicurazione è che tutti coloro che hanno subìto danni, saranno completamente risarciti. Invitiamo i nostri associati a documentare ogni perdita, sia in azienda, sia al proprio domicilio per procedere con l’asseverazione dei danni, che, così certificati, potranno ottenere il contributo statale". Inoltre, Morigi invita ad abbandonare ogni polemica: "È indispensabile lavorare tenendo alta l’attenzione sul tema, per questo non possiamo permetterci di perdere tempo polemizzando. Anche se si hanno visioni diverse, questo è il momento di mettere da parte gli individualismi a favore dell’unità di intenti".

Davide Bellini, presidente di Cna Forlì, ha sottolineato invece la necessità di mantenere "due criteri fondamentali per le future scelte della struttura commissariale, in primis la semplicità. Le risorse che saranno messe a disposizione devono essere accessibili in modo semplice. In sostanza, devono essere semplici gli strumenti, ‘corta la catena’ di accesso alle risorse, semplice il sistema di verifica. Il secondo elemento è la chiarezza, quindi spiegare quali risorse saranno messe a disposizione, con tempi certi e con facile interpretazione di chi può accedere ai contributi e chi no. Cosa che, purtroppo, fino ad ora non ha funzionato". Nonostante le raccomandazioni, anche Bellini ha valutato positivamente l’incontro con Figliuolo, sottolineando che "il messaggio del generale è andato nella direzione di rassicurare. Così come appare rassicurante aver definito un orizzonte temporale ed economico per dare risposta alle segnalazioni fin qui pervenute".

"Non possiamo che accogliere con soddisfazione le misure annunciate dal commissario che ha parlato di risorse concrete dettando tempi e modalità – è il parere di Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio –. Il nostro territorio ha bisogno di questo, di risposte ai bisogni e programmazione e non di polemiche inutili che dividono, creano barricate anziché unire in un momento in cui ce ne sarebbe davvero bisogno". L’associazione dei negozianti ha sottolineato come "il commissario, ancora una volta, abbia dato prova del suo alto profilo".

Si uniscono anche i sindacati alla catena di commenti a caldo dopo le dichiarazioni del generale. La nota è stata condivisa da Cgil, Cisl e Uil, tramite i segretari Maria Giorgini, Vanis Treossi ed Enrico Imolesi: "Da un lato emergono segnali positivi nell’emendamento al decreto, tra cui la richiesta da noi avanzata di un rafforzamento della dotazione di organico agli enti locali. Dall’altro restano impegni ancora troppo generici per poterci dire soddisfatti – scrivono le tre sigle –. Sarà necessario includere nel risarcimento dei danni anche i beni mobili. Inoltre, le risorse che verranno erogate alle imprese devono essere condizionate alla verifica delle norme riferite alla sicurezza sul lavoro e alla legalità. La volontà di velocizzare l’iter burocratico delle pratiche non può pregiudicare la corretta applicazione dei contratti nazionali di lavoro, la sicurezza, come anche le misure di prevenzione verso le infiltrazioni malavitose".

Martina Rossi