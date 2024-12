Prosegue al Diagonal Loft Club di Forlì ‘Comediventi’, storico festival del locale organizzato in collaborazione con Archimedia e con il sostegno del Comune: oggi alle 19, il secondo appuntamento di quest’edizione prevede un talk di riflessione sull’evoluzione delle modalità di ascolto della musica, partendo dalle musicassette e dai walkman degli anni ’80 per arrivare ai giorni nostri. A discuterne saranno degli ospiti d’eccezione, a partire da Stefano Solventi, giornalista musicale e autore del saggio ‘Lo sguardo di Vic. Il mondo prima e dopo il walkman’, che racconta la storia musicale e cinematografica di questo strumento. Poi Armando Festa (foto), scrittore e sceneggiatore, tra gli altri, del film ‘Mixed By Erry’, uscito l’anno scorso su Netflix e incentrato sulla storia dei fratelli che crearono un impero economico grazie alle musicassette pirata. Infine, Alessandro Ceccarelli, cofondatore e Senior Manager di BPM Concerti e che ha contribuito al successo di musicisti di fama internazionale come Afterhours e Pinguini Tattici Nucleari. A moderare il giornalista Corrado Ravaioli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il festival chiude domani alle 19 con ‘Inaudito Showcase’, performance collettiva di giovani artisti emergenti tra cui Dibase, Edodacapo, Kasy e Sweet.

Sofia Vegezzi