Il mondo secondo Covatta A Cusercoli c’è ’Sei gradi’

Parte la rassegna ‘Castelli di carta. I libri che spettacolo!’ promossa dai Comuni di Civitella, Meldola, Galeata e Rocca San Casciano e la cura di DireFare sas. Il primo appuntamento in cartellone è domani sera alle 21.15, al Castello di Cusercoli con Giobbe Covatta in ‘6° (sei gradi)’ dello stesso Covatta e di Paola Catella, con la partecipazione di Ugo Gangheri, la produzione di Papero srl, il sostegno del Gruppo Amadori e la collaborazione della Proloco Chiusa d’Ercole.

"Sei gradi rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo – scrive Covatta – nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno i queste epoche avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi?". L’uomo non perderà il suo ingegno e Covatta si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale.

Da Covatta arriva un nuovo spettacolo, quindi, dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni. Un’occasione di divertimento ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine probabilmente entro un solo secolo. Info, prenotazioni e prevendita: 376.1224452

o. b.