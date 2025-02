Il monologo di Salvo Arena a Bertinoro

La rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’ ospita questa domenica alle 15.30 al teatro Novelli di Bertinoro, la cerimonia di consegna del premio letterario Dante Arfelli - Opera Prima Città di Bertinoro. Interviene la presidente di giuria Giulia Ciarapica, autrice di romanzi e blogger culturale, che collabora con ‘Il Foglio’ e ‘Il Messaggero’.

Con questo premio, istituito insieme alla casa editrice Readerforblind, Bertinoro vuole rendere omaggio alla figura di un illustre concittadino, lo scrittore Dante Arfelli, nato a Bertinoro nel 1921 e autore del romanzo ‘I superflui’, che fu un caso editoriale a livello internazionale. Due le sezioni del concorso: romanzi editi e a racconti inediti. Molto nutrita la partecipazione a questa edizione, con ben 85 opere in lizza, di cui 40 romanzi e 45 racconti. Fra loro la giuria ha selezionato i finalisti delle due sezioni. Per la categoria Romanzi Editi a contendersi la vittoria sono le opere di: Andrea Ciresola; Gianfranco Di Fiore; Cristina Lora; Donato Novellini; Piero Malagoli; Barbara Fettuccia. Per la categoria Racconti inediti, i finalisti sono i testi di: Stefano Paolini; Stefano Dell’Acqua; Giulio Iovine; Ernesto Bertolino; Francesco Bianchi; Antonella Gramone; Annarosa Maria Tonin; Valeria Micale e Massimo Pezzi.

Nell’incontro di domenica saranno proclamati i vincitori delle due sezioni. All’opera vincitrice fra i romanzi editi andrà la somma di 300 euro, mentre il vincitore della sezione racconti inediti riceverà 200 euro. A entrambi i primi classificati sarà consegnata anche una targa ricordo. Inoltre le prime 15 opere classificate nella sezione Racconti Inediti saranno pubblicate in una raccolta.

Dopo la cerimonia di premiazione andrà in scena lo spettacolo ‘Quanto resta della notte’ di e con l’attore, regista e drammaturgo Salvo Arena (foto). Il testo di Arena nasce dalla necessità di andare oltre la notte per immaginare un tempo dedicato all’amore, per vivere la malattia come guarigione, la morte della madre come riavvicinamento di un figlio alla vita. La storia è un susseguirsi di ricordi che risvegliano nel protagonista Pietro una verità nascosta. In scena un attore, immobile su una sedia, vincolato al racconto, costretto in quello spazio e in quel tempo. Il pomeriggio si concluderà con gli assaggi proposti dalla Proloco Bertinoro e i vini di Maria Galassi.

Per partecipare bisogna prenotarsi entro le ore 12 di venerdì inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it.

Matteo Bondi