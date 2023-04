‘Il monsone’ di Casales in scena al teatro Verdi

Nuovo appuntamento con il Cine-forum 3.0 organizzato dalle associazioni Boa e Ugo Aula Studio, animate da giovani forlimpopolesi. Alle 20,45 al Verdi andrà in scena lo spettacolo ‘Il monsone’ di Beppe Casales. Che cibo arriva sulle nostre tavole ogni giorno? Compriamo e mangiamo frutta e verdura, ma non sappiamo che spesso dietro a quel lavoro c’è sfruttamento, caporalato e, addirittura, schiavismo. Sono alcuni dei temi che tratta lo spettacolo ispirato al libro ‘Sotto padrone’ di Marco Omizzolo. La serata è realizzata in collaborazione con Adoc, Anpi e Libera di Forlimpopoli. Ingresso a pagamento.