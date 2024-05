Il monumento alla rinascita. Pioggia e tuoni su Schiavonia: "Sembra di tornare a quel giorno. Manteniamo la coesione"

Rade gocce di pioggia pesante e un cielo plumbeo in un piazzale Schiavonia particolarmente silenzioso, quasi immobile, nonostante le tante persone in piedi al centro di quella che, solitamente, è una delle arterie più trafficate della città. Questo lo scenario, ieri alle 17, che ha visto l’inaugurazione della scultura dedicata ai cosiddetti angeli del fango, a un anno esatto dall’alluvione. La scultura è stata scoperta subito, prima di ogni discorso istituzionale: la suspense, del resto, era già stata rotta nei giorni scorsi, quando un’immagine della posa aveva fatto il giro del web raccogliendo commenti favorevoli e contrari. Lo stesso è accaduto ieri, quando il panno che copriva l’opera è stato sfilato e ha svelato le statue realizzate dall’artista forlivese Ido Erani e dal collega cesenate Luciano Navacchia, in collaborazione con la ditta Arlam: "A me piacciono", il commento di qualcuno, "A me per niente", la pronta replica di altri.

La maggior parte delle persone raccolte ai piedi di porta Schiavonia, però, non era interessata ai giudizi artistici, ma a ricordare quel che accadeva in città esattamente 365 giorni fa. Il primo a prendere la parola, dopo un minuto di silenzio iniziale, è stato il dirigente del servizio cultura del Comune, Stefano Benetti: "In quei momenti del 16 maggio 2023, migliaia di persone, di angeli del fango, provenienti da ogni parte d’Italia, con la loro energia hanno infuso forza e speranza alla comunità. Con questa opera vogliamo rendere duraturo il ricordo di quei giorni e ribadire la volontà, alimentata dalla solidarietà, di rinascere. Da qui il titolo dell’opera: ‘Rinascere dal fango’".

Benetti ha poi motivato le ragioni che hanno spinto a scegliere proprio porta Schiavonia: "Perché la porta si affaccia sul ponte simbolo del disastro, perché rappresenta l’accesso alla città e perché è la cerniera tra le zona colpite e quelle risparmiate".

Dopo la benedizione del vescovo, il microfono è passato al sindaco Gian Luca Zattini: "Oggi sembra quasi di tornare a quel giorno terribile, – ha detto – la peggior giornata nella storia della città, che ha lasciato segni indelebili e travolto persone e famiglie, oltre a quella serenità che ci caratterizzava". Zattini è tornato a ricordare Vittorio Tozzi, Franco Prati e Adriana Mazzoli, le tre vittime dell’alluvione, ribadendo che, però, bisogna anche saper rappresentare "il bello di quei momenti, soprattutto la solidarietà infinita e la voglia di reagire dei forlivesi che hanno saputo superare la tragedia e mettersi al servizio della ripresa". Zattini, poi, ha speso qualche parola sulle molte polemiche che si sono susseguite nelle ultime ore, alcune delle quali hanno riguardato anche il monumento appena inaugurato: "Sappiamo che la ferita ci accompagnerà ancora a lungo, perciò dobbiamo mantenere lo spirito di comunità ed evitare le divisioni che sono la peggior cosa. Io accetto le critiche che arrivano dalle persone che hanno subìto dei danni, ma mi addolorano le polemiche con carattere istituzionale: il percorso che ha portato a questa opera è stato condiviso con i territori ed è frutto di un ragionamento comune".

Mentre i tuoni si fanno sempre più insistenti, Zattini torna a usare le stesse parole che aveva scelto un anno fa: "Scusatemi per quello che non ho fatto al meglio, ma davvero ci ho messo tutta la mia capacità. Ho vissuto un anno che mi ha piegato e piagato, ma non mi sono arreso e ho tenuto la barra dritta". Il discorso si sposta di nuovo sugli alluvionati: "Nei momenti difficili si vede la tempra: siamo e siete una grande città".

È una versione particolarmente struggente di Romagna mia, interpretata da Danilo Rossi e Moreno il Biondo ad accompagnare verso la fine della cerimonia, mentre le cataratte si aprono e, come rispondendo a un comando segreto, dal cielo comincia a scrosciare un acquazzone torrenziale.